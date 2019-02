Afværger katastrofen: Arsenal banker hviderussere

Efter et choknederlag på udebane mod BATE Borisov spillede Arsenal sig sikkert hjemme på Emirates Stadium

Efter et pinligt nederlag på udebane klarede Arsenal på hjemmebane frisag mod hviderussiske BATE Borisov med en sikker 3-0-sejr.

Et selvmål og to mål efter hjørnespark fra Shkodran Mustafi og Sokratis sikrede Arsenal avancement til ottendelsfinalerne i Europa League.

Chancerig start

Londonklubben tog som ventet initiativet i kampens indledning, og de kom også hurtigt foran på et klodset selvmål af BATE's Zakhar Volkov.

Pierre-Emerick Aubameyang brød igennem i Arsenals højreside, og slog en flad bold ind i feltet. Bolden ramte Volkov på skinnebenet og gik i nettet uden chance for hviderussernes keeper.

Hviderusserne ville dog også lege med. Efter et afrettet indlæg var det kun en hurtig reaktion fra en Arsenal-stopper på målstregen, der stod i vejen for en hurtig BATE-udligning.

Arsenal var på bolden i langt størstedelen af tiden og prøvede ihærdigt at spille sig igennem en tung BATE-defensiv, men de gulklædte gæster parerede flot. Det hviderussiske mandskab havde ikke mange gode offensive aktioner efter den store chance i starten.

Boldbesiddelsen nærmede sig i første halvleg de 70 procent i Arsenals favør, men de rød-hvide fra Nordlondon havde stadig svært ved at spille sig igennem til store chancer. Det blev til et par afslutninger fra Granit Xhaka, Aubameyang og Mesut Özil, men 2-0-målet lod vente på sig.

Der måtte en dødbold til før 'The Gunners' kunne bringe sig foran sammenlagt. Et præcist udadskruet hjørnespark fra Granit Xhakas venstre fod fandt Shkodran Mustafi inde foran mål, og så kunne tyskeren heade Arsenal foran med to.

Efter det andet mål fik Arsenal spillet sig frem til et par gode muligheder, men måtte nøjes med at gå til pause foran 2-0, efter en halvleg hvor de dominerede stort.

En glad Shkodran Mustafi efter sit mål til 2-0. Foto: Ritzau/Scanpix.

Arsenal i kontrol

BATE fik i starten af anden halvleg spillet sig frem til en chance efter en god gang klumpspil i Arsenal-feltet, men det var fortsat Arsenal, der sad på spillet og spillede sig frem til de bedste muligheder.

Den tidligere Arsenal-stjerne Alexander Hleb blev efter en times spil sendt på banen for BATE Borisov. Han modtog store klapsalver fra hjemmeholdets fans, der ikke havde glemt hans flotte præstationer for klubben.

Kort efter Hlebs indskiftning lukkede Arsenal reelt kampen med scoringen til 3-0.

Igen var det et Xhaka-hjørne, der var opskriften for Arsenal, da indskiftede Sokratis kunne heade schweizerens indlæg i mål efter en dårlig aktion af den hviderussiske keeper.

3-0-målet punkterede kampen, og Arsenal kunne stille og roligt køre sejren hjem mod et træt BATE-hold.

Arsenal er dermed med i bowlen, når der fredag klokken 13 trækkes lod til ottendedelsfinalerne i Europa League.

