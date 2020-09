AGF taber til slovenske NS Mura og er ude af Europa League

AGF er ude af Europa League efter et sensationelt nederlag til slovenske NŠ Mura

Aarhusianske ambitioner om et stort europæisk eventyr brast på et undseeligt lille stadion i Murska Sobota mod de slovenske pokalmestre NŠ Mura.

Med AGF’ernes form i 2020 var der grund til at tro på mere mod det upåagtede mandskab, som ganske vist havde fordelen af hjemmebane i Europa Leagues indledende knockout-format, men uden fans til at fejre deres sensationelle 3-0-sejr over David Nielsens tropper.

Niklas Backman kommer til at sove rigtigt dårligt efter svenskerens forsøg på en tilbagelægning i stedet blev en frispilning til modstanderens Kevin Zizik, der efter 72 minutter reelt bristede AGF-tilhængernes drømme om tilbagevenden til fortidens store europæiske stunder.

For målet faldt på et tidspunkt i kampen, hvor AGF som det bedre mandskab havde klart spilovertag, og som minimum kunne lugte en udlignede scoring, der ville udløse forlænget spilletid.

Anden kvalifikationsrunde i Europa League burde have været endnu et skridt på AGF’s rejse mod at etablere sig som den magtfaktor i dansk fodbold, som potentialet er til.

I stedet blev den et minde om, da østjyderne sidste gang spillede europæisk fodbold, og i 2012 storfloppede mod FC Dila Gori med nederlag både ude og hjemme.

Egentlig startede Superligaens bronzevindere godt, og det lå i luften, at de skulle foran.

Allerede efter syv minutter var slovenernes keeper ved at forære Frederik Tingager en mulighed for at sparke bolden i tomt mål.

Mens jyderne var bedst i første halvleg, blev Alexander Munksgaard spillet flot i dybden og havde en stor mulighed for at finde Patrick Mortensen, men fandt i stedet en slovensk forsvarer.

Det strammede allermest til, da Patrick Olsen fra en position inde i feltet udplacerede målmanden for så at se en slovensk pandebrask afværge på stregen.

Så tippede vægtskålen for AGF, der ikke havde tabt siden juli på Brøndby Stadion.

Først fik Mura en stor mulighed, hvor William Eskelinen var på rette plads, men AGF’erne var for langsomme til at rejse sig oven på chokket, da slovenerne pludselig også havde ambitioner på deres sidste tredjedel af banen.

Et par minutter senere slog Andrija Filipovic et af den slags indlæg, som intet forsvar for alvor kan gardere sig mod. Det lå lige i rummet mellem Eskelinen og den bagerste kæde, hvor centerforsvareren Jan Gorenc kunne kaste sig frem og prikkede den forbi en chanceløs svensker i AGF’s mål.

En kold spand vand i hovedet på de aarhusianske ambitioner i Europa. Østjyderne kom bedst ud fra pausen, men fik ikke udnyttet de chancer, der blev skabt.

I kampens døende sekunder gjorde Amadej Marosa fiaskoen komplet.

