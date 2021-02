Aldrig set før: Storklubber gik amok

Det kan godt være, at det skorter på tilskuere i europæisk fodbold, men mål manglede der ikke, da første del af Europa Leagues 1/16-delsfinaler blev afviklet torsdag aften.

59 kasser blev der banket ind på en enkelt aften - et snit på 3,69 mål pr. kamp - og det er flere end nogensinde tidligere i turneringen, som erstattede UEFA Cup i 2009/2010.

Det skriver statistikfirmaet Opta.

Artiklen fortsætter under tweetet..

Måltotalen blev hjulpet godt på vej af schweiziske Young Boys, der hjemme slog Leverkusen 4-3 og skotske Rangers' udesejr på samme cifre over belgiske Antwerp.

Derudover smed Hoffenheim - uden Robert Skov - en sikker føring ude mod Molde, men måtte i sidste ende nøjes med 3-3.

Highlights: Tottenham leverede champagnemål i sikker sejr over Wolfsberger. TV: Discovery Networks

Og da Olympiakos, Manchester United og Tottenham alle scorede fire gange mod henholdsvis PSV Eindhoven, Real Sociedad og Wolfsberger var grundlaget for rekordaftenen lagt.

Du kan se alle resultaterne her.

De 32 hold får mulighed for at forbedre de 59 mål allerede i næste uge, når der er returopgør i Europa Leagues 1/16-delsfinaler. Her er der dog kun 15 kampe torsdag aften, da Tottenham allerede onsdag møder østrigske Wolfsberger.

Du kan se flere af de mange mål i tv-klippene nedenfor.

Highlights: Ajax vendte truende nederlag til sejr med vanvittigt comeback til slut

Highlights: Alt er åbent inden returopgøret – remis mellem Benfica og Arsenal

Highlights: Opportunistiske Granada fortsætter den flotte EL-form med sejr over Napoli

Highlights: Villarreal har en fod i næste runde efter udesejr over Salzburg

Highlights: Målræven Dzeko sikrer godt romersk udgangspunkt mod Braga

Highlights: Schmeichel holdt buret rent i Leicester-deler mod Slavia Prag