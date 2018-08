Alvorlig ulykke i Herning: Fan på hospitalet

Malmö FF slog torsdag aften FC Midtjylland ud af Europa League, da de slog dem 0-2 i Herning.

En enkelt fan kommer dog ikke til at fejre sejren med resten af de medrejsende fans, da han er blevet kørt på hospitalet efter et fald på flere meter fra en tribune. Det skriver svenske Expressen.

Manden forsøgte at kravle over et hegn, men det lykkedes ikke, og så faldt han ned, forklarer den vagthavende hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Han brækkede et ben, bækkenet og flere ribben, efter at han faldt fire meter ned på en betontrappeopgang.

Malmös fan-koordinator, Pierre Nordberg forklarede efter ulykken, at den pågældende fan var ved bevidsthed og kunne sige sit eget navn.

Selvom FC Midtjylland havde et 2-2 resultat med sig fra Malmø, så var det ikke nok til, at de kunne sikre sig en billet videre til gruppespillet på hjemmebane.

Holdet fra Herning tabte skuffende 0-2 og er derfor ude af Europa League.

FCK leverede dog på deres hjemmebane, og de er flot videre mod det stærke italienske hold, Atalanta.

