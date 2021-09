Anede intet før pressemødet

Når Brøndby torsdag møder gruppens favoritter fra Lyon, venter en modstander, der ikke har brugt lang tid på at beskæftige sig med de danske mestres styrke og svagheder.

Lyon-træner Peter Bosz sagde lige ud på den afsluttende pressekonference, at han ikke spilder for meget tid på modstanderen.

- 95 procent af min tid – uanset hvem vi møder – handler om vores egne kvaliteter. Vi bruger kun fem procent af vores tid på modstanderne, siger Peter Bosz, der ikke er helt opdateret på, hvem Brøndby har med til Lyon.

Lyon-træneren vidste således ikke, at topscorer Mikael Uhre er blevet hjemme i Danmark for at pleje sin lårskade.

Peter Bosz vidste ikke, at Brøndby manglede topscorer Mikael Uhre torsdag, når de mødes i Europa League. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix.

- Det må høre ind under de sidste fem procent af forberedelserne, siger han med et skævt smil.

Peter Bosz har dog bemærket, at Brøndby slås med problemer i begyndelsen af den nye sæson.

- De har haft det lidt svært i starten af sæsonen. Men Brøndby er en meget stor klub i Danmark. En klub, der producerer mange talenter, siger Lyon-træneren.

Torsdag aften kommer han til at undvære flere af holdets normale profiler.

Jeróme Boateng, Islam Slimani, Jason Denayer og topscorer Moussa Dembélé er alle ude med skader.