Ansatte måtte på skadestuen: Derfor gik det galt i Parken

Slavias medrejsende fans kom op og slås indbyrdes, hvilket var årsagen til, at FCK's vagter involverede sig

FC Københavns ansatte og tilskuere kunne blot se måbende til, mens slagsmål torsdag aften under og efter Europa League-opgøret mod Slavia Prag eskalerede.

Ekstra Bladet har været i kontakt med FC Københavns presseafdeling og kan nu fortælle, hvad der egentlig skete på endetribunen.

For de første tv-billeder fra situationen viste en åben låge ind til tilskuerafsnittet samt en håndfuld vagter, der stod lige indenfor i nærkamp med de ophidsede tjekkere.

Årsagen var et slagsmål på tribunen. Forårsaget og omhandlende Slavias egne fans. De var ganske enkelt røget i totterne på hinanden.

Paradoksalt set i lyset af udviklingen på banen, hvor deres udvalgte helte førte 1-0 og vandt kampen med samme cifre. Et resultat, der kan vise sig afgørende med henblik på videre deltagelse i turneringen til foråret.

Men sloges, det gjorde de.

Politiet måtte træde til

Først orienterede det danske vagtkorps sig om situationen. De afventede, for blandt tilskuerne var der medrejsende vagter fra Prag. Og såvel forventningen som forhåbningen var, at de kunne klare ærterne.

Det viste sig snart ikke at være tilfældet.

Derfor blev lågen åbnet. For de danske vagter måtte træde i karakter og forsøge at hjælpe kollegaerne med at få dæmpet gemytterne.

- Derpå eskalerer det yderligere, og de må til sidst sige, at de ikke kan håndtere situationen. Derpå træder politiet til, forklarer pressechef hos FC København, Jes Mortensen, til Ekstra Bladet.

Udover lågen var nærmeste udgang oppe bag ved tribunen, hvilket var udelukket, da der var for mange tilskuere og for mange meter derop. Derfor skulle alle vagter ud af lågen igen, hvilket var svært grundet tjekkernes opførsel.

Danskerne slap ikke uden knubs.

Ubehageligt at opleve

- Der var nogle stykker, der kom på skadestuen. Der var nogle skrammer, men mest af alt var det en ubehagelig oplevelse for dem, siger Jes Mortensen.

Han tilføjer, at ingen af de danske vagter kom alvorligt til skade.

- Vi er mest af alt rigtig kede af det, der er sket. Det er ubehageligt at opleve for vores kollegaer. Det har ingen lyst til at opleve, siger Jes Mortensen.

Han tilføjer, at FC København dagen derpå er gået i gang med at gennemse tv-materiale fra overvågningskameraerne og er i dialog med politiet.

- Vi samarbejder med politiet for at finde ud af, hvem der gjorde hvad, siger han.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Københavns Politi, men det er i skrivende stund ikke lykkedes.

