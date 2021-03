Antyder splid: - Det er en skændsel

Det spiller ikke for José Mourinhos Tottenham.

I Premier League halter Spurs langt efter konkurrenterne og befinder sig i skrivende stund på ottendepladsen i tabellen, mens London-klubben torsdag aften på pinlig facon røg ud af Europa League efter sammenbruddet mod kroatiske Dinamo Zagreb:

Totalt sammenbrud

Efter 3-0-nederlaget i Kroatien er Tottenham blevet sablet ned i de britiske medier, men selverkendelsen fejlede heller ikke noget hos spillerne selv.

- Det er en skændsel! Jeg håber, at samtlige personer i vores omklædningsrum føler sig ansvarlige for situationen, for det her er ganske enkelt en skændsel, lød det fra en tydeligt rystet Hugo Lloris efter kampen ifølge britiske BT Sport.

Som om den udtalelse ikke var barsk nok, så antydede den franske keeper, at der er intern splid på Mourinhos mandskab.

- Som hold mangler vi det basale og fundamentale. Relationerne mangler. Vi burde være bedre. Hvis man kun går op i holdet, når man selv spiller i startelleveren, så kan det skabe store problemer. Både i øjeblikket og hele sæsonen. I dag (torsdag, red.) er en konsekvens af dette, tordnede Hugo Lloris til BT Sport uden at ville dykke dybere ned i problemet.

José Mourinho er i problemer i Tottenham efter nederlag mod Arsenal i Premier League og senest Dinamo Zagreb i Europa League. Foto: Antonio Bronic/Ritzau Scanpix

Om problemet også er med manager José Mourinho kan udefrakommende kun spekulere i, men den portugisiske manager lagde heller ikke skjul på sin skuffelse efter kampen, hvor han bebrejdede spillerne for ikke at følge hans taktiske oplæg.

- Inden kampen sagde jeg til spillerne, at de skulle spille for at vinde. Dominere kampen. Selv ved 0-0 forsøgte jeg at forklare mine spillere risikoen ved at spille på den måde, vi gjorde. Det var som om, at faren først gik op for mine spillere, da Dinamo scorede deres andet mål, sagde José Mourinho.

