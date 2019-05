Arsenal brager mod Europa League-finalen

Sæsonen kan stadigvæk ende med et trofæ for den engelske storklub Arsenal.

Torsdag aften tog London-klubben et stort skridt mod Europa League-finalen ved at vinde med 3-1 på hjemmebane over Valencia.

De spanske gæster var ellers toneangivende i kampens indledning og kom i front. To mål af franskmanden Alexandre Lacazette vendte kampen for Arsenal, og til sidst sikrede Pierre-Emerick Aubameyang Arsenal et fremragende udgangspunkt inden returopgøret i næste uge.

En sejr i Europa League har stor betydning, da den giver adgang til Champions League i næste sæson.

Fra sin plads på bænken kunne danske Daniel Wass se sine holdkammerater få en drømmestart på opgøret.

Mouctar Diakhaby headede Valencia foran efter ti minutter, og allerede inden burde det spanske hold have scoret.

To minutter tidligere stod Ezequiel Garay nemlig for et godt bud på årets afbrænder i europæisk fodbold, da han få meter foran et tomt mål på mystisk vis lykkedes med at sende bolden langt over mål.

I det hele taget var Arsenal på hælene i kampens indledning og kunne være kommet bagud 0-2, men holdet fik den bedste medicin mod en truende lussing efter 17 minutter.

Aubameyang tog et dybdeløb, satte en forsvarsspiller med en skudfinte og trillede bolden hen til en fremstormende Alexandre Lacazette, der kunne udligne.

Otte minutter senere dukkede Lacazette op igen. Ved bageste stolpe headede han mod mål, og bolden sneg sig akkurat ind over stregen til en pludselig Arsenal-føring.

Franskmanden burde have scoret hattrick midt i anden halvleg, hvor han fordelt på to sekvenser havde tre store muligheder.

Valencia var sjældne gæster i den anden ende efter pausen, og holdet virkede indstillet på at køre et smalt nederlag hjem.

Til at fuldføre den mission blev Daniel Wass sendt på banen i de sidste 20 minutter. Han nåede at gøre sig bemærket med en god aflevering, der gav en pæn mulighed til Kévin Gameiro.

Danskeren kunne dog intet stille op over for kampens sidste mål.

Det blev scoret lige på kanten til tillægstiden, da Aubameyang ved bageste stolpe flugtede bolden i mål til 3-1.

