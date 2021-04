Arsenal dukket af eksmanager

Villarreal står med de bedste kort på hånden i kampen om at sikre en plads i Europa League-finalen.

Torsdag aften vandt det spanske hold med 2-1 hjemme over Arsenal i den første semifinale mellem holdene.

Både resultatet og hjemmeholdets spil bør give grund til glæde hos Villarreal-træner Unai Emery, der har en fortid som Arsenal-manager. Han blev fyret i London-klubben i november 2019 efter at have været manager for klubben i lidt under halvanden sæson.

I torsdagens duel mod flere af sine gamle spillere var Emerys mandskab sat klart bedst op, og holdet kunne sagtens have taget en større føring med til næste uges returkamp med lidt held.

Vurderet på Arsenals startopstilling kunne man få indtrykket af, at englænderne ville være fint tilfredse med en nulløsning. I så fald kom de hurtigt på andre tanker.

Der var nemlig spillet mindre end fem minutter, da midtbanespilleren Manuel Trigueros bragte hjemmeholdet i front. Han trykkede resolut til bolden, da den dumpede ned foran fødderne på ham i feltet.

Det gik fra skidt til værre for Arsenal, som leverede en uinspirerende første halvleg.

Efter en halv times spil forsømte et stillestående forsvar at afvise et hjørnespark, så bolden blev headet over til en fri Raúl Albiol ved bageste stolpe, og veteranen scorede med stor selvfølgelighed.

Fem minutter senere så Arsenal ud til at få en livline, da kampens portugisiske dommer pegede på straffesparkspletten. Den kendelse trak han dog tilbage efter at have genset situationen, fordi han opdagede, at en Arsenal-spiller havde haft hånd på bolden i sekunder inden straffesparksforseelsen.

I anden halvleg kom dommerens kendelser atter i fokus.

Først smed han Arsenals Dani Ceballos ud, dernæst dømte han straffespark til Arsenal, hvilket Nicolas Pepe reducerede på, og til sidst smed dommeren så også Villarreals Etienne Capoue ud.

Der er returkamp i England på torsdag.