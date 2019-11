Arsenal dummer sig

Regnen silede ned igennem alle 90 minutter, da Vitoria fra Guimaraes og Arsenal onsdag tog hul på den fjerde Europa League-runde, og selve kampen overstrålede ikke vejret synderligt.

Men i en hektisk slutfase kom der gang i sagerne, og opgøret sluttede 1-1, og Arsenal ikke blot smed sejren i tillægstiden, men kunne også nemt have tabt kampen.

Trods den sene skuffelse skal meget dog gå galt, hvis ikke Arsenal skal avancere til knald eller fald-kampene efter nytår.

Arsenal har ti point for fire kampe, mens Eintracht Frankfurt og Standard Liege har henholdsvis seks og tre point inden deres møde i Belgien torsdag. Vitoria har et point.

Med det gunstige udgangspunkt stillede Arsenal op med en del reserver i startopstillingen, og de skulle lige finde fodfæste i begyndelsen, hvor hjemmeholdet var nærgående i flere situationer.

I det første kvarter fyrede Vitoria to kompetente langskud af. Stolpen afværgede det ene, Arsenal-keeper Emiliano Martinez det andet.

Kort efter snuppede Martinez også et hovedstød, der var på vej i mål.

Portugiserne dominerede afslutningsstatistikken totalt i de første godt 20 minutter, men siden kom Arsenal bedre med og havde to forsøg, der gik lige uden om mål.

Anden halvleg havde færre højdepunkter langt hen ad vejen, og man indstillede sig på uafgjort, som Arsenal sagtens kunne være tjent med. Men ti minutter før tid slog Arsenal til.

Nicolas Pepe sendte et følt frispark ind i feltet, hvor Shkodran Mustafi behersket headede bolden ind ved den ene stolpe til 1-0.

Hjemmeholdets spillere virkede trætte, men Vitoria spillede sig alligevel til store chancer i de døende minutter.

Kort inde i tillægstiden gav det så udligning, da Bruno Duarte akrobatisk flugtede bolden ind i hjørnet.

Nu sejlede alt i Arsenal-forsvaret, og Vitoria misbrugte to store chancer for at score sejrsmålet, inden dommeren fløjtede af.

