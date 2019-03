Arsenal får værst tænkelige lodtrækning

Premier League-klubberne Arsenal og Chelsea var langtfra lige heldige, da der fredag blev trukket lod til kvartfinalerne i Europa League.

I schweiziske Nyon blev Arsenal trukket op af bowlen sammen med den italienske storklub Napoli, mens Chelsea skal møde Slavia Prag, som tidligere på sæsonen var i samme Europa League-gruppe som FC København.

Frederik Rønnows Eintracht Frankfurt skal desuden på en svær opgave mod portugisiske Benfica, mens de spanske klubber Villarreal og Valencia brager sammen i den fjerde kvartfinale.

Arsenal blev klar til kvartfinalen, da London-klubben torsdag aften slog Rennes 3-0. Arsenal var ellers nede med 1-3 efter første opgør i Frankrig.

Holdets manager, Unai Emery, ved om nogen, hvordan man vinder Europa League.

Det gjorde han tre år i træk som cheftræner for Sevilla, der i 2014, 2015 og 2016 løftede pokalen i den næstbedste europæiske klubturnering.

Sevilla missede muligheden for endnu en triumf i år, da holdet med danske Simon Kjær i forsvaret blev sendt ud af Slavia Prag på dramatisk vis torsdag aften.

Første kamp endte 2-2 i Sevilla, og efter 2-2 i den regulære spilletid i Prag, skulle der forlænget spilletid og et sent mål til at sende tjekkerne videre til kvartfinalen.

Her venter altså Chelsea, som cruisede videre fra kvartfinalen mod Dynamo Kiev. Efter 3-0 i første kamp på Stamford Bridge vandt Maurizio Sarris mandskab på overbevisende manér 5-0 i Ukraine torsdag.

Chelsea vandt turneringen i sæsonen 2012/13 med en finalesejr på 2-1 over Benfica. En gentagelse af den finale er en mulighed i år.

Fredag blev det nemlig samtidig afgjort, at vinderen af dysten mellem Napoli og Arsenal skal møde vinderen af Benfica og Frankfurts duel.

Den anden semifinale kommer derfor til at stå mellem vinderne af Villarreal - Valencia og Slavia Prag - Chelsea.

Finalen spilles 29. maj i Baku, Aserbajdsjan.

Napoli - Arsenal

Villareal - Valencia

Benfica - Frankfurt

Prag - Chelsea