Arsenal slider sig videre fra dramatisk EL-gruppe

Taber til Malmö: FCK videre i Europa League

Arsenal kom tilbage efter at have været nede med 0-2 ude mod Standard Liege i sidste gruppekamp i Europa League, som endte med en dramatisk afgørelse om avancement mellem belgierne og Eintracht Frankfurt.

Arsenal var aldrig for alvor i problemer med avancementet, men da Standard Liege gik fra 2-0 til 2-2, missede holdet alligevel avancement, da Eintracht Frankfurt samtidig tabte 2-3 til Vitoria de Guimaraes.

Hvis ikke Standard Liege kunne slå Arsenal med fem mål, som næppe ret mange troede på hverken før eller under kampen, så havde belgierne brug for hjælp i gruppens anden kamp.

Hvis bundproppen Vitoria de Guimaraes kunne tage point ude mod Eintracht Frankfurt, så kunne Standard Liege overhale Frankfurt og dermed ledsage Arsenal videre. Portugiserne løste opgaven for Standard Liege, som dog selv fejlede.

Fortællingen om en belgisk nedtur tager sig således ud:

Med en Frankfurt-føring på 2-1 ved pausen, så det meget svært ud for belgierne - også selv om holdet lidt heldigt og en smule ufortjent kom foran kort efter pausen mod Arsenal.

Samuel Bastien tog chancen udefra, og via en afretning på en Arsenal-arm snød bolden Emiliano Martinez i Arsenal-målet og sejlede ind.

Og tricket med at bruge en Arsenal-arm til at snyde Martinez i målet blev bemærket af holdkammeraterne.

Godt 20 minutter før tid opsnappede Selim Amallah en løs engelsk aflevering i feltet, og med en ny Arsenal-hånd som forstyrrende mellemled blev Martinez passeret for anden gang.

Det var blot en portugisisk udligning i Frankfurt, som nu kunne bringe Standard Liege i spil til avancement, men da Alexandre Lacazette efter flot Arsenal-opspil headede 1-2-målet ind, så det ud til at knække hjemmeholdet.

Få minutter senere førte gode kombinationer til, at Bukayo Saka fra kanten af feltet satte udligningen ind, og Standard Lieges håb om knockoutkampe i det nye år fortonede sig.

Men en livline blev kastet ud i Frankfurt. For her lykkedes det faktisk Vitoria de Guimaraes ikke blot at udligne til 2-2, men også at sikre sig en sejr på 3-2.

Det skabte vild jubel og fornyet tro på stadion i Liege. Et mål til hjemmeholdet, og man ville følge med Arsenal ind i knockoutfasen, men det glippede.

Standard Liege kan nu blot ærgre sig over, at man smed en tomålsføring væk.

