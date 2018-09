Syrlig Ståle stikker til FCM: 'Alt, der mangler i Herning, har vi'

PARKEN (Ekstra Bladet) - Så fik du overskriften!

FC København-manager Ståle Solbakken kunne bare ikke lade være.

Et pressemøde i Parken før en europæisk kamp er ofte stedet, hvor han skal af med et budskab, og onsdag eftermiddag blev den norske pil sendt direkte mod Herning og FC Midtjylland-direktør Claus Steinlein.

FC København er igen det eneste danske hold, der har nået et europæisk gruppespil, klubbens tolvte på tretten år.

Københavnerne gør år efter år, hvad andre danske klubber drømmer om.

Og en af årsagerne er måske, at de ikke taler så meget om drømmene. De går i stedet på banen og udfører det stykke arbejde, der gør, at de går i opfyldelse.

- Det er noget, du bygger op over tid. Det er nye spillere hver gang, så det er den kultur, vi har bygget op som klub.

- Der snakker jeg ikke bare om trænere. Jeg snakker om ledere, der får en fornemmelse af, hvad der skal til. Jeg snakker om fans, der fornemmer, at noget stort måske er i gang. Jeg snakker om en kulturbygning.

- Ja, alt det, der mangler i Herning, det har vi, sagde Ståle Solbakken på pressekonferencen forud for torsdagens møde med russiske Zenit Skt. Petersborg.

Tager det i rækkefølge

FCK slog i playoff-runden Atalanta, mens FC Midtjylland snublede mod Malmö FF.

Før returkampen mod svenskerne havde Claus Steinlein til FCM TV fortalt om de midtjyske gruppespilsdrømme.

’Den pulje, man kan komme i, jamen, den kan hedde Arsenal, Chelsea, den kan hedde Milan, så man kan virkelig få nogle spændende modstandere’, sagde FCM-direktøren blandt andet, og Solbakken havde tilsyneladende set det interview.

- Vi tager det i rækkefølge. Vi diskuterer ofte lodtrækningen, efter den er sket. Steinlein har end ikke forstået, at det er delt ind i puljer. 1-2-3-4. Han tror, du kan trække Chelsea og Arsenal.

- Når ledere rejser ned til lodtrækningen, ved de, at der er fire puljer. Alle holdene er ikke i én. Du kan ikke regne med at møde United og City og Arsenal ... men alt det lærer du efterhånden, sagde Ståle Solbakken.

Skal bruge ni point

Både Chelsea og Arsenal var seedningslagets første gruppe, og da de i øvrigt er fra samme land, kan de ikke havne i samme gruppe.

Fra øverste seedningslag trak FC København russiske Zenit Skt. Petersborg, og der skal efter alt at dømme point på kontoen allerede torsdag aften, hvis københavnerne skal gøre sig forhåbninger om at komme videre.

- Vi er nok afhængige af gode resultater på hjemmebane. Det er meget vigtigt, for jeg tror, at alle holdene kommer til at hente pænt med point på hjemmebane, lød analysen fra FCK-manageren, der svart kvikt på spørgsmålet om, hvor mange point der skal til at gå videre fra en gruppe, der også tæller Bordeaux og Slavia Prag:

- Ni.

Viktor Fischer og FCK indleder torsdag Europa Leagues gruppespil med en kamp i Parken mod russiske Zenit. Det er den bedste modstander ifølge FCK-profilen. Foto: Philip Davali

FC København kom i sidste sæson videre fra gruppespillet i Europa League med netop ni point og kopierer de pointhøsten, er chancen for avancement god.

Data fra de 108 Europa League-puljer i turneringens niårige levetid viser, at man statistisk set har 78,8 pct. chance for at komme videre med ni point.

Otte point rækker i knap to ud af tre tilfælde til en 1/16-finale, mens muligheden for at komme videre med syv point er beskeden. Det er kun sket seks gange på ni sæsoner.

Men alt det ved Ståle Solbakken og FC København formentlig, for de har været der så mange gange før.

