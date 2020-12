AV! Hamrer kuglerne ind i stolpen

Duje Cop betalte en høj pris, da han scorede for Standard Liege i Europa League

Det er altid fantastisk at score mål for sit hold. Eller næsten altid i hvert fald.

Standard Liege-spilleren Duje Cop scorede torsdag aften et af de mål, hvor det nok ikke var så morsomt at få prikket bolden det sidste stykke over stregen.

Den kroatiske angriber bragte ellers sit belgiske mandskab på 2-1 mod Rangers på Ibrox, men i anstrengelserne på at få kuglen i kassen fik Cop slået sig noget så forfærdeligt, da han fortsatte sit løb direkte ind i stolpen og hamrede sine ædlere dele direkte ind i opstanderen.

Se målet øverst i artiklen. Advarsel: Stærke billeder...

Desværre slog kroaten sig så meget ved sammenstødet, at han måtte lade sig udskifte i pausen.

For at føje spot til spe, så fik Rangers også vendt kampen på hovedet. Skotterne endte med at vinde 3-2.

Dermed er Standard Liege færdig i årets udgave af Europa League, mens Rangers er videre til knockoutfasen.

