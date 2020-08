Ballade i nat: Hotel chikaneret af fodboldfans

Gæsterne på Tivoli Hotel i København oplevede natten til onsdag et mindre fyrværkeri udenfor deres vinduet – foranlediget af FCK-fans

Hvad som helst for at øge chancerne for sejr.

Noget i den retning kunne være sagt af en eller flere af de FCK-fans, der natten til onsdag tog opstilling foran Tivoli Hotel i indre København og affyrede fyrværkeri.

De maskerede fans var klar over, at aftenens Europa League-modstander fra Istanbul Basaksehir var indlogeret på hotellet, hvorfor man ville forstyrre natteroen og dermed gøre sit til at spolere optakten til kampen.

Et optrin, der før er set andre steder i europæisk fodbold før større kampe, og som generelt anses som værende dybt unfair.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger var der tale om omkring 15 personer, der ankom i fire biler, affyrede deres fyrværkeri op ad facaden og skyndte sig væk, da hotellets vagt kom ud.

Det blev herefter meldt til politiet, der ankom kort efter. Der var dog ingen synlige spor af de pågældende fans.

Ekstra Bladet har været i kontakt med såvel Tivoli Hotel som FC København, der ikke har kommentarer til optrinnet.

Nogenlunde samtidig har København oplevet opsætning af diverse skilte rundt om i byen med skriften ’UEFA MAFIA’ – med klar reference til forbuddet mod tilskuere til kampen.

Den sag kan du læse meget mere om her: Københavnere mødt af skilte: MAFIA!

Kampen mellem FC København og Istanbul Basaksehir spilles onsdag aften fra klokken 18.55.

Se også: Klager over spritnyt dansk stadion: - Ligner lort

Den ukendte Premier League-danskers utrolige historie

AGF foran hektisk transfersommer