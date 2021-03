Barsk melding: Hold ham væk et år!

Det kan godt være, Slavia Prag spillede sig i Europa League-kvartfinalen sidste uge, men succesen på den europæiske scene trækker nogle grimme spor efter sig.

Spor, der fortsætter et godt stykke ind i foråret og i værste fald kan resultere i en langvarig karantæne.

I hvert fald er det advokaten Aamer Anwars forhåbning, at Slavia-spilleren Ondrej Kudela skal idømmes et helt års karantæne, fordi denne angiveligt kaldte Rangers-spilleren Glen Kamara for ’a fucking monkey’, da de to klubber spillede returkamp på Ibrox i Glasgow torsdag aften.

Det er en betændt sag, der fylder meget i både britisk og tjekkisk presse, for én ting var det påståede racistiske overfald, der skal være sagt i kampens hede. Noget andet er det knytnæveslag, som Kamara skal have givet Kudela i spillertunnellen efter kampen.

Glen Kamara ryger i totterne på Ondrej Kudela undervejs i kampen, som tjekkerne vandt 2-0. Foto: Andrew Milligan/AFP/Ritzau Scanpix

Beskyldningerne fyger på kryds og tværs, Slavia Prag har anmeldt overfaldet til politiet, mens Kudela kan se frem til afhøring af engelsk politi, når tjekkerne skal møde Arsenal på udebane i kvartfinalen i april.

Men tilbage til Aamer Anwar, der repræsenterer Glen Kamara.

For det er ham, der mener, at det skal give 12 måneders karantæne, hvis det holder stik, at Ondrej Kudela overfaldt Kamara racistisk i løbet af kampen.

- Der er ingen formildende omstændigheder omkring Hr. Kudelas anstødelige, provokerende og racistiske sprog i kampen, skriver advokaten.

Rangers-manager Steven Gerrard gestikulerer til Ondrej Kudela undervejs i det betændte opgør. Foto: Andrew Milligan/Reuters/Ritzau Scanpix

Ti kampe rækker ikke

- En UEFA-undersøgelse er også på vej, hvor Glen samarbejder. Artikel 14 i UEFA’s disciplinære regulativer giver UEFA myndighed til at give Hr. Kudela en solid disciplinær straf, hvis han er fundet skyldig.

- I den forbindelse er ti kampe ikke tilstrækkeligt, han skal som minimum udelukkes et år, og Slavia Prag, der fortsat benægter, skal også straffes, hvilket må være fratrækning af point og/eller diskvalifikation fra turneringen, står der.

Skotsk politi har bekræftet, at der dels ligger en Rangers-anmeldelse om racistisk sprogbrug, dels en Slavia-anmeldelse om fysisk overfald.

Kamara selv sagde efter kampen, at han havde været offer for modbydelig, racistisk tilsvining af Kudela.

Kudela har afvist racistisk sprogbrug og forklaret, at han kaldte Kamara ’a fucking guy’.

Kampen bød på otte advarsler og to røde kort – begge til Rangers, der tabte kampen 0-2 – og samlet 1-3.

