Bedst i Norden: Danske teenagere slår ubesejrede svenskere

FC Nordsjælland vandt over den svenske ligas ubesejrede tophold AIK, og Danmark ser ud til at holde Sverige under sig på den europæiske klubrangliste

- For hel-ve-de! Flere af de omkring 1500 tilrejsende svenske fans øvede sig allerede på de danske gloser i S-toget med Linje A på vej mod Farum, og de skulle også brug for de gloser undervejs i kampen.

Det kan nemlig godt være, at Stockholm-klubben AIK er Sveriges pt bedste fodboldhold og uden nederlag i sæsonens første 15 ligakampe i Allsvenskan, men slå sidste sæsons nummer tre i Danmark, FC Nordsjælland, i anden kvalifikationsrunde af Europa League kunne de ikke.

Og det selvom de havde medbragt en imponerende mængde højtsyngende fans samt spillere, som har optrådt i den engelske Premier League, den tyske Bundesliga og den spanske La Liga.

Fem teenagere

I torsdagens Europa League-brag i Farum viste FC Nordsjælland med en 1-0-sejr, at dansk klubfodbold har overtaget på svensk, og målet blev sat ind af en af hele fem teenagere i den danske startopstilling, den 19-årige midtbanespiller Magnus Kofod Andersen.

Uret havde blot passeret ti minutter, da den 19-årige gut modtog bolden i feltet, tog den ned med brystet og lobbede bolden over den svenske keeper.

Magnus Kofod Andersen bringer FCN på 1-0. Foto: Jonas Olufson

Et mål så flot, at det må glæde FC Nordsjælland, at man i oktober sidste år forlængede hans kontrakt til sommeren 2022. Og et mål, der blev scoret kort efter, at diverse scouts og agenter havde indfundet sig på VIP-pladserne i Farum.

Her kunne de se, at 99’eren Andreas Skov Olsen og Mikkel Damsgaard begge var tæt på at gøre det til 2-0, mens der også må være sat plusser ved Jacob Christensen, der først fyldte 17 år i sidste måned, og nu spillede lige op med den tidligere Arsenal-spiller Sebastian Larsson med mere end 100 landskampe for Sverige samt den tidligere FCM-spiller Kristoffer Olsson og tidligere FCN-spiller Enoch Kofi Adu, der nu begge spiller for AIK.

Trodser afbrændingsforbud

Undervejs gav dommeren flere vandpauser i heden, og man bemærkede, at de mange AIK-fans trodsede afbrændingsforbuddet og brændte romerlys af på stribe i takt med, at svenskernes spillere brændte chancer på stribe på en velspillende Nicolai Larsen i FCN-målet.

Efter pausen snuppede den tidligere AaB-keeper endda et svagt straffespark fra den nyligt indkøbte norske angriber Tarik Elyounoussi, og efterhånden fik FCN ro på, og de står nu med et godt udgangspunkt før næste uges returkamp i Stockholm.

Lykkes det her FCN at holde føringen, så vil det være fjerde gang ud af fire mulige, at AIK ryger ud til danske hold i de store europæiske turneringer efter exit mod B1903 i 1973, AGF i 1992 og Herfølge i 2000.

Og endnu bedre Danmark ser ud til at holde Sverige under sig på den europæiske klubrangliste, hvor Sverige kun en enkelt gang i de seneste 15 år har ligget over Danmark. Og så er der endnu mere at sige for hel-ve-de til for svenskerne.

Der var masser af svenskere i Farum torsdag aften. Foto: Jonas Olufson

