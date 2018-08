Bendtner humper fra banen med smerter i EL-triumf

Nicklas Bendtner var med i startopstillingen, men han var ikke på banen, da Rosenborg fejrede billetten til gruppespillet i Europa League.

Klubbens danske angrebsprofil måtte humpe fra banen med et kvarter igen, da Rosenborg i Skopje besejrede Shkëndija 2-0 og dermed sikrede pladsen i gruppespillet med en samlet 5-1-sejr.

Efter at have forsøgt sig med et langskud tog Nicklas Bendtner sig til låret, og en haltende dansker måtte lade sig udskifte med Alexander Søderlund.

Forinden havde Even Hovland bragt Rosenborg foran 1-0 i det 68. minut, og 2-0-sejren blev sikret af forsvarsspilleren Tore Reginiussen.

Rosenborg mødte op med en 3-1-sejr fra det første playoffopgør på Lerkendal, og i returkampen i glohede Skopje blev Rosenborg-keeper André Hansen en slags helt.

Målmanden reddede to gange et straffespark.

Første gang var efter 19 minutter, de Besart Ibraimi blev synder for hjemmeholdet, og få minutter efter pausen reddede Hansen igen, da Izar Emini forsøgte sig uden held.

- Det blev en interessant kamp, særligt med to straffespark. Til syvende og sidst handler det dog om holdpræstationen, som vi krydrede med nogle individuelle præstationer, siger André Hansen ifølge NTB til norsk TV2.

Nicklas Bendtner har i det meste af sin tid i norske Rosenborg været nævnt i forbindelse med et klubskifte på et tidspunkt.

Fredag lukker transfervinduet i flere europæiske ligaer.

