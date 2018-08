Bendtner hyldet efter kongekamp

Nicklas Bendtners ophold i traditionsklubben Rosenborg har på ikke været nogen dans på roser på den seneste.

Efter en fremragende debutsæson i Eliteserien med hele 19 kasser i 29 kampe, har danskerens momentum for alvor været dalende. Den tidligere Arsenal-mand har i indeværende sæson blot nettet fire gange i 17 optrædener i den bedste norske række, hvilket har medført kritik.

Nu er der dog tegn på, at skuden er begyndt at vende for den store angriber.

Bendtner spillede nemlig en brandkamp i Europa League-kvalifikationen mod makedonske Shkendija i aftes, hvor skarpretteren med et mål og en assist var kampens helt store spiller i 3-1-sejren. Det skriver norske Adressa.

- Han var fantastisk for os i dag. Nicklas var klog på bolden, han arbejdede hårdt, var meget involveret, og så kronede han indsatsen med en vidunderlig scoring, udtalte Rosenborg-træner Rini Coolen lige efter kampen.

- Jeg synes, at det var en af hans bedste kampe i år, fortsætter han.

Tilbage i front

Bendtner spillede alle 90 minutter på sin favoritposition som forreste angriber efter et par kampe, hvor han har opereret på kanten. Det var da også en tilfreds dansker, som udtalte sig efter opgøret.

- Alle ved, at det er den position, jeg helst vil spille, men når man skal hjælpe holdet på andre områder, så er jeg villig til at steppe ind, fortæller Bendtner.

- Det var dejligt at være på toppen igen og være der, hvor målene kan scores, fortsætter han.

Artiklen fortsætter under billedet..



Bendtner gjorde det onde ved makedonerne, da han med et mål og en assist var kampens helt store spiller. Foto: Ole Martin Wold/Ritzau Scanpix

Dermed lader det til, at den 30-årige for alvor har genfundet sit niveau, nu hvor sæsonen går ind i sin afgørende fase i det norske. Med præstationen giver han altså svar på tiltale til dem, som mener, at en Bendtner i form hører fortiden til.

Vil beholde ham

Inden længe lukker de resterende transfervinduer, og der hersker da heller ikke tvivl om, at træner Rini Coolen vil gå langt for at holde på sin spidsangriber.

- Jeg vil beholde ham. Man ønsker ikke at miste en spiller på det niveau, udtrykker han.

- Men risikoen for et bud er der altid, når man har en spiller som Nicklas Bendtner, afslutter træneren.

Det skal dog påpeges, at transfervinduet i både England og Italien er lukket, så hvis Bendtner på ny vil forsøge sig med et eventyr, må der spejdes mod lande som Spanien, Tyskland, Frankrig, Tyrkiet eller Danmark.

Rosenborg skaffede sig med sejren et fremragende udgangspunkt til returopgøret torsdag 30. august, hvorfor et Europa League-eventyr til efteråret i den grad er inden for rækkevidde.

Kritikken rammer Bendtner igen trods optur

Se også: Gør Rosenborg dårligere: Bendtner skal væk nu