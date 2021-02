Bizar optakt: Schmeichel holdt hovedet koldt

Kasper Schmeichel og Alexander Bah delte i porten, da Slavia Prag og Leicester tørnede sammen i et vaskeægte dansker-opgør i Europa League

Kasper Schmeichel og Leicester har tjek på tjekkerne.

I hvert fald kom de engelske storfavoritter til Prag og fik uden på nogen måde at spille med musklerne hevet et 0-0-resultat mod mesterholdet Slavia med hjem til det midtengelske i den første af to 1/-16-finaler i Europa League.

Kasper Schmeichel havde gennem hele ugen spillet en hovedrolle i optakten til kampen, da en tjekkisk journalist på Slavia Prags youtube-kanal havde kaldt ham for overvægtig - med plads til at tabe fem-ti kilo - men torsdag aften på Sinobo Stadium var han ikke den mest iøjnefaldende dansker.

Det var derimod 23-årige Alexander Bah, der efter skiftet fra SønderjyskE i januar fik sin europæiske debut. Og den kan den unge back være stolt af.

For selv om den unge dansker havde sit udgangspunkt på højre back, nåede han flere gange i kampen frem til direkte konfrontationer med sin ældre landsmand.

alexander Bah spillede en flot kamp for Slavia Prag. Foto: David W. Cerny/Reuters/Ritzau Scanpix

Således havde Bah efter blot 20 minutter haft tre afslutninger på Schmeichel, og han havde med lidt mere skarphed i støvle og pandebrask også kunnet kalde sig målscorer i sin Europa League-debut.

Og det var hjemmeholdet, der havde fortjent en scoring mest. For selv om Leicester i store perioder havde bolden mest, så forvaltede de ikke overtaget fornuftigt.

I det hele taget havde de det mere end svært med at komme til afslutninger, og da hverken det foretrukne kontra-våben eller standardsituationerne lykkedes, så var en nul-løsning fra deres side ikke helt unfair.

Og heller ikke helt uventet, da Ondrej Kolar i denne sæson har holdt buret rent i 11 ud af 19 liga-kampe for Slavia.

Tjekkerne kan til gengæld være mest utilfreds med det uafgjorte resultat, der giver dem svære betingelser til returkampen på torsdag på King Power Stadium.

For det var ikke kun Bah, der var nærgående omkring Kasper Schmeichels mål. Det var også den bevægelige og pågående Abdallah Sima længere fremme på højre kant.

Gang på gang udfordrede den lange senegaleser sine direkte modstandere, og selv i hovedstødsduellerne i feltet havde Leicester-spillerne svært ved at få styr ham.

Men på trods af et par kvalitetsfyldte afslutninger manglede den sidste skarphed, og Brendan Rodgers' tropper kan rejse hjem med det bedste udgangspunkt for at komme til 1/8-finalerne.

Den afgørelse falder torsdag på King Power Stadium.

Werge i vending: Det var ikke planen

AGFs eneste problem i opløftende vinter

Voldsom millionregning efter Ståle-fyring