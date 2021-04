Bizart: Sådan chokerede han stjernerne

Giver det mening at storme banen i en kamp på et tomt stadion? Og hvordan lader det sig overhovedet gøre i en kamp, der er lukket for tilskuere?

Spørgsmålene hober sig op efter den noget bizarre situation, der udspillede sig i torsdagens Europa League-match mellem Granada og Manchester United. Kort inde i kampen løb en nøgen mand ind på banen.

Pludselig stjal den nøgne mand scenen under Granadas hjemmekamp mod Manchester United. Foto: Ritzau Scanpix

En dum handling, men man må give nøgenløberen, at han har investeret i sin plan - ikke mindst tid.

Politiet har efterfølgende fået fastlagt, hvordan personen tiltuskede sig vej til Nuevo los Carmenes Stadion til en tilskuerløs fodboldkamp, og det viser sig, at nøgenløberen sneg sig ind på stadion hele 14 timer før kickoff. I mere end et halvt døgn gemte han sig under et flag, skriver ESPN.

Nøgenløberen blev hurtigt stoppet af politiet, men han nåede at blive fanget af TV-kameraerne, og dermed fik han sine fem minutters berømmelse.

Manchester United vandt opgøret mod Granada med 2-0.

