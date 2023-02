Blev overfaldet af fan i overtiden

En rasende PSV-fan angreb Sevilla-keeperen Marko Dmitrovic i overtiden af Europea League-opgøret mellem de to klubber torsdag aften. Angrebet blev dog hurtigt vendt til et forsvar

Torsdagens Europa League-kamp mellem PSV Eindhoven og Sevilla fik en dramatisk afslutning.

I overtiden lykkedes det en rasende PSV-fan at snige sig forbi sikkerhedsvagterne og løbe ind på banen.

Her angreb han Sevilla-keeperen Marko Dmitrovic - en handling, han helt sikkert hurtigt fortrød.

Det bedste forsvar er som bekendt et angreb. Denne devise ser Marko Dmitrovic ud til at efterleve, for han reagerede prompte og fik resolut lagt den voldelige fan ned på græsset.

Her holdt den 194 cm høje serber sin overfaldsmand nede, indtil flere PSV-spillere og sikkerhedsvagter kom til hjælp.

Her konfronterer en fan Sevilla-keeperen. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

Ét sekund senere er den angrebslystne fan allerede på vej i græsset. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

Til sidst kom PSV-spillerne til og hjalp - det så nu ellers ikke ud til at være nødvendigt. Foto: Piroschka van de Wouw/Ritzau Scanpix

Forsvarer sig selv

PSV Eindhoven vandt opgøret med 2-0.

Det var imidlertid ikke nok til at gå videre til ottendedelsfinalerne, eftersom Sevilla sejrede med hele 3-0 for en uge siden i Spanien.

- Jeg kan forestille mig, at han var sur over PSV's resultat, men hvis nogen angriber mig, forsvarer jeg mig selv, sagde Dmitrovic efter opgøret ifølge hollandske Algemeen Dagblad.

- Han skubbede til mig, og så holdt jeg ham underholdt, indtil vagterne kom. PSV er en rigtig stor klub, men jeg tror, de får en stor straf.

Lodtrækningen til ottendedelsfinalerne finder sted 24. februar.