Blikket flakkede på Brøndby-spørgsmål

- Brøndby er et stærkt hold med mange store spillere, de er farlige på indkast og dødbolde, siger Xherdan Shaqiri, der dog ikke kunne udpege de største profiler hos de danske mestre

Med sine blot 169 cm rager han ikke meget op i landskabet, Xherdan Shaqiri.

Men han har et venstreben, som alle skal være meget påpasselig overfor.

Siden sommerskiftet fra Liverpool er den 29-årige schweiziske landsholdsspiller ved at falde til i det franske.

- Jeg havde ikke spillet i et par måneder, da jeg kom. Det går fremad og jeg føler mig stærkere for hver dag, der går, siger Shaqiri.

Med foldede hænder og et skævt smil på læben signalerede han at vide alt om Brøndby, der er torsdagens modstander i Europa League.

- Jeg kender Brøndby. Jeg ved, hvor det ligger i Danmark. Jeg var jo god til geografi i skolen.

- Jeg har ikke set alle deres kampe, men det er et fysisk stærkt hold. Det har vi set på video.

Men den schweiziske landsholdsspiller vovede sig også ud på halvdybt vand, da han begyndte at tale om de danske mestre på det afsluttende pressemøde onsdag eftermiddag.

På Ekstra Bladets spørgsmål om, hvem han anså som de største profiler hos Brøndby, flakkede blikket lidt hos Xherdan Shaqiri, der så svarede:

- Brøndby er farlige på dødbolde, lange indkast og frispark. De har et hold med mange høje spillere, siger han.

Shaqiri valgte at skifte til Lyon, fordi han savnede spilletid. Den fik han alt for lidt hos Jürgen Klopp i Liverpool.

Overgangen til den franske storklub blev og såen realitet, fordi han ville til et hold, der spiller offensivt fodbold.

- Peter Bosz er en træner, der spiller offensivt. Det var præcis derfor jeg valgte at skifte til Lyon. Det tager lidt tid med den fælles forståelse, men for hver kamp går det bedre, siger Xherdan Shaqiri, der ventes at spille fra start torsdag aften.