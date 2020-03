Brandvarm inden FCK-møde: Ba bombede igen

Husk, at du kan se 2. Division eksklusivt på Ekstra Bladet. Få adgang her

Demba Ba er blevet en aldrende herre, men mål kan den tidligere Chelsea-stjerne stadig score.

Den 34-årige senegaleser varmede op til næste uges Europa League-møde med FC København med at lave et enkelt mål, da Istanbul Basaksehir lørdag vandt 3-0 på udebane mod Göztepe.

Hjemmeholdet har den tidligere Brøndby-helt Kamil Wilczek i truppen, men han blev først sendt på banen efter en times spil.

På det tidspunkt var opgøret reelt afgjort.

Demba Ba bragte fem minutter før pausen Istanbul Basaksehir i front, da han fik lidt for god plads på et indlæg. Det skal man ikke give Ba, der med en flugter kanonerede topholdet foran.

Formstærke Ba - fire mål i de seneste fem ligakampe - havde også en aktiv i 2-0-målet, som faldt efter 57 minutters spil.

Han blev spillet fri i dybden, men i stedet for selv at afslutte, lagde han bolden til rette for Enzo Crivelli, der fra kanten af feltet let kunne fordoble Istanbul Basaksehirs føring.

I kampens tillægstid gjorde Irfan Kahveci det til 3-0. Også det oplæg stod Demba Ba for.

FCK’s kommende modstander på førstepladsen i den tyrkiske liga, men Trabzonspor kan onsdag tilbageerobre den, hvis de slår Yeni Malatyaspor på udebane. Trabzonspor spillede også lørdag og måtte nøjes med 1-1 i Gazientep.

Istanbul Basaksehir og Trabzonspor mødes i næste weekend i en topkamp, der kan få stor indflydelse på, hvor mesterskabet havner.

Før det opgør skal præsident Recep Erdogans favoritter møde FC København i Europa League 1/8-finalen.

Første opgør spilles torsdag i Istanbul, mens der er returkamp i København en uge senere.