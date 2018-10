Brød sammen i tårer efter triumf: Så afslørede han tragedien foran hele holdet

Efter Frankfurts 4-1 sejr over Lazio torsdag dannede spillerne og trænerstaben en cirkel midt på banen. Her kunne spilleren Lucas Torró fortælle, at hans bror var død før kampen

Hvad der skulle have været en magisk aften for Frankfurt og deres fans, blev i stedet til en sorgens dag.

Lucas Torró spillede Europa League-kampen mod Lazio på trods af, at han havde fået en forfærdelig nyhed.

Han havde nemlig mistet sin bror, som blot blev 27 år gammel.

Spanske Torró valgte at spille kampen, selvom han netop havde fået den triste nyhed.

Her hjalp han sit hold, Frankfurt, med at slå italienske Lazio i en flot sejr på 4-1.

Sejren var der dog ikke meget tid til at glæde sig over som hold.

Her sørgede klubbens træner, Adi Hütter, nemlig for, at alle spillere og medlemmer af staben samledes i en cirkel på midten af banen, hvor Torró så kunne få lov at dele den triste historie med resten af holdet.

Kun trænerstaben vidste på forhånd, at det var sket, men det var spillerens ønske at deltage i kampen alligevel, og det fik han så lov til.

Lucas Torró spillede alle kampens 90 minutter, og efter kampen brød han sammen i tårer.

Den 24-årige spiller havde sine forældre på besøg, men de rejste straks hjem til Spanien.

Nu tager han også turen efter dem, hvor han vil tilbringe nogle dage med familien efter deres store tab.

Dødsfaldet skete uventet, men det meddeles ikke, hvad der helt præcis er årsagen til den unge mands død.

Søndag spiller Frankfurt mod TSG Hoffenheim i den tyske Bundesliga, men det bliver uden Lucas Torró, som fortsat er i spanien med sin familie på daværende tidspunkt.

#Hütter: "Dem Team wurde mitgeteilt, dass der Bruder von @LucasTorro unerwartet verstorben ist. Das ist eine traurige Nachricht, die unsere Feierfreude nach dem Spiel getrübt hat. Lucas wollte heute unbedingt dabei sein. Wir stützen ihn und sind in Gedanken bei ihm."#inEINTRACHT pic.twitter.com/dO4eSQHkFG — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 4, 2018

Efter sejren over Lazio er Frankfurt med seks point nu etter i en ellers svær gruppe med Lazio, Marseille og cypriotiske Apollon.

De har hele tre point ned til Lazio på andenpladsen, mens Mariseille har skuffet fælt og blot ligger med et enkelt point ved siden af Apollon.

