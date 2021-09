Brøndby-fans indtager Lyon

Gadebilledet i det centrale Lyon har det meste af dagen været klædt i gult og blåt.

Brøndbys gule hær har indtaget Frankrigs tredjestørste by, hvor Rhónefloden har sit gennemløb.

Rue Merciére, der er en lille, smal gade fyldt med restauranter og værtshuse, har været samlingssted for de 750 Brøndby-fans forud for efterårets første udekamp i Europa League-gruppespillet.

Peter Nielsen, daglig leder af Brøndby Support, har taget opstilling foran et stort springvand i det område, hvor Brøndby-fansene er samlet.

Med den skriggule t-shirts – hold Brøndby-fanen højt i sky – er ingen i tvivl om tilhørsforholdet hos de Brøndby-fans, der har taget opstilling rundt om springvandet.

De blågule er synlige i gadebilledet. Foto: Teis Markfoged

Siden 2010 har Peter Nielsen været fuldtidsansat i supporterklubben som den daglige leder, der tager sig af alt det praktiske.

Han har fra supporterklubben sendt 212 fans med fly, mens 57 har haft modet til busturen, som de har betalt 1700 kr. for.

- For nogle fans er det en tradition at tage på bustur også når vi spiller i udlandet. De kørte fra Brøndby tirsdag, ankom onsdag og triller så hjem igen efter kampen. Så de er i Brøndby fredag aften, fortæller Peter Nielsen

Udekampen mod Lyon med 750 fans bliver ikke den mest besøgte for Brøndby fansene dette efterår.

- Vi fik 900 billetter til Prag. De blev hurtigt solgt, og vi kan ikke få flere.

- Mod Rangers i oktober kan vi få 2500 billetter. Vi venter ikke så mange tager afsted. Men vi har allerede solgt to fly – 550 personer, fortæller Peter Nielsen, der slet ikke er overrasket over den store interesse for udeturene i Europa.

Brøndbytuilhængerne er tilbage i Europa. Foto: Teis Markfoged

- Jeg har fulgt Brøndby siden 1985. Dortmund var min første udebanetur. Karlsruhe og 5-0 sejren var en stor oplevelse, men den største udebanesejr var 1-0 sejren på Anfield over Liverpool, siger Peter Nielsen.

Mens vi står og taler har syv-otte betjente, der er uddelegeret til at holde øje med de danske fans, samlet sig i et hjørne af pladsen.

Men de er arbejdsløse og kan kun se til de danske fans får en øl eller to for at få stemningen helt i top.

Til gengæld er bonussen for betjentene, at de kan de stå og nyde solens stråler i det dejlige efterårsvejr, hvor temperaturen er lige omkring 20 grader.

