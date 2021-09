Brøndby har tro på meget mere

Mens Brøndby senest tabte 0-3 i et europæisk gruppespil tilbage i 2005 til Palermo, rejste de danske mestre sig torsdag aften med en solid præstation mod Sparta Prag.

Niels Frederiksens tropper kom på tavlen, og det var der tilfredshed med i Brøndby-lejren.

- Vi spillede med meget høj intensitet, og det er jeg godt tilfreds med, jeg kunne godt have ønsket mig, at vi havde skabt flere chancer, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Det var vigtigt vi kom på point-tavlen. Det giver os en tro på, vi kan hente flere point. Men vi ved, at vi hver gang er oppe mod klubber med meget større budgetter end os, siger Brøndby-træneren, der kan se frem til gruppens sværeste udfordring om to uger – udekampen mod Olympique Lyon.

Mikael Uhre kæmpede heorisk med tjekerne, men han havde ikke held med sine afslutninger. Foto: Lars Poulsen.

Det var måske ikke så kønt at se på. Til gengæld var det intenst og til tider meget hektisk, hvad der foregik på grønsværen.

Mens Brøndby har kæmpet og slidt med at finde melodien i Superligaen, var det en godkendt præstation på et internationalt niveau, som Niels Frederiksens tropper leverede foran de 18.867 tilskuere.

Et heroisk fightende Brøndby-mandskab stod stærkt defensivt og gav meget lidt væk, selv om Sparta Prag i enkelte tilfælde kom tættere på efter pausen. Men det, der kom, tog Mads Hermansen sig af på overbevisende vis.

- En stor del af målmandsspillet er, at der i lange perioder ikke er så meget at lave, men når der sker noget – som i det 80. minut mod Sparta Prag – skal jeg være klar, siger Mads Hermansen.

Mads Hermansen leverede en mesterlig redning, da en tjekke pludselig stod fri. Foto: Lars Poulsen.

- Nu skal vi prøve at tage noget af det her fra de internationale kampe med til Superligaen. Det gælder intensiteten og hurtigheden i spillet, som vi skal prøve at overføre, siger Mads Hermansen, der har fået en fornem start på Brøndby-karrieren.

Niels Frederiksen havde skiftet tilbage fra fire til et tre mandsforsvar, fordi spillerne føler sig mere trygge med den forsvarsformation.

Brøndbys næste opgave er søndag kl. 16.00, hvor de på udebane møder SønderjyskE.