Brøndby i knæ: - Vi bliver straffet hårdt

Brøndby har udspillet sin rolle på den europæiske scene i denne sæson.

2-4 nederlaget til Braga var dødsstødet til drømmene om et gruppespil.

Men når Niels Frederiksen skal evaluere præstationen, skal han blot finde fire sekvenser frem for at fortælle, hvor det halter på Vestegnen lige nu.

For det var fire fejl, der førte til det unødvendige nederlag, der nu gør returkampen på torsdag i Braga til en formalitet. For ikke engang julemanden tror på en Brøndby-sejr med tre mål.

Amatørfejl

På mange måder var Brøndby i kontrol. Men ude på den store, europæiske scene er der ikke råd til at lave fejl på lilleput-niveau. Det lavede Brøndby i stor stil mod de effektive portugisere.

Først stod Hjörtur Hermannsson på den forkerte side af sin mand, der kunne dirigere bolden i mål til 1-1. Siden serverede Josip Radosevic bolden for fødderne af Andre Horta, der let scorede til 2-1.

I tillægstiden mistimede Paulus Arajuuri så en bold, der gav en friløber og efterfølgende scoring til Braga.

Og hvad værre var, så tabte Arajuuri i de dødende sekunder en duel på mållinjen, der betød, at bolden blev sparket ind på Hjörtur Hermansson og røg i mål.

Fire store fejl førte til Brøndbys nedsmeltning på trods af en opløftende præstation efter pausen, hvor Brøndby faktisk jagtede sejren og i flere tilfælde var tæt på.

Den korte version af Brøndbys totale nedsmeltning til sidst mod Braga er, at man intet har lært fra sidste sæsons to kampe mod Genk. Her vandt belgierne 5-2 og 4-2 i de to kampe, hvor også Hjörtur Hermannsson og Paulus Arajuuri dannede midterforsvar.

Det gjorde de også mod portugiserne. Og de virker usikre og uden hverken timing eller skarphed i duellerne. Der bliver truffet mange forkerte beslutninger af makkerparret undervejs.

Hjörtur Hermannsson har netop scoret selvmål til 2-4. Brøndbys nedsmeltning var total i slutminutterne. Foto: Lars Poulsen.

Alt for mange fejl

- Det her er rigtig ærgerligt, fordi vi sad med en fornemmelse, at vi ville score til 3-2. Men vi sagde også til os selv, vi kunne leve med 2-2, selv om det ikke var et perfekt resultat.

- Så scorede de to mål ud af ingenting i overtiden. Vi må erkende, vi bliver straffet hårdt af et hold, der ikke skabte meget, mener Niels Frederiksen og erkender, at fejlprocenten på hans mandskab var højere end normalt:

- Vi laver fejl, som vi normalt ikke begår. Det straffer Braga os rigtig hårdt for. De brænder ikke de friløbere, de får. Og den slags er også kvalitet.

- I Europa kan du ikke tillade dig at lave den slags fejl. Her bliver du straffet. Og vi må lære af det her, sammenfatter Brøndby-træneren.

Han erkender, at det nu ser meget sort ud før returkampen næste torsdag.

- Returkampen er ikke åben, det føler jeg slet ikke. Der skal et mindre mirakel til, hvis vi skal videre fra det her, erkender han.

Dominik Kasier blev dobbelt målscorer, men Brøndby tabte alligevel 2-4 efter fire graverende fejl. Foto: Lars Poulsen.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen sagde efter søndagens nederlag til Horsens, at Brøndby i fremtiden kun vil gå efter markante forstærkninger til truppen. Det er slut med at hente leverpostej-spillere til Vestegnen.

Men på banen mod Braga lignede flere af de gulblusede en flok leverpostej-spillere før pausen og i slutminutterne. Der blev lavet pinlige amatørfejl, der ikke er råd til, hvis drømme og forhåbninger om europæisk gruppespille skal indfries i fremtiden.

Det bliver heller ikke i år Brøndby kommer i et europæisk gruppespil.

