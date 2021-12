Brøndby skal betale 425.000 kroner

Alle fire danske hold, der har spillet i et europæisk gruppespil dette efterår, skal til lommerne, men for nogle bliver det markant dyrere end andre.

Det er UEFA, der netop har offentliggjort disciplinære sager fra gruppespilskampene i de europæiske turneringer i november, og det bliver dyrt for FC København og Brøndby IF.

Især sidstnævnte er blevet straffet hårdt i forbindelse med hjemmekampen mod Olympique Lyon.

Her fremgår det, at Brøndby IF får bøder for tre forskellige forhold, der samlet koster klubben omkring 425.000 danske kroner. Samtidig varsler UEFA, at en del af stadion vil blive lukket, hvis der i de næste to år sker noget lignende.

Bøderne kommer på grund af et provokerende budskab, at flugtveje er blevet blokeret, og fordi der er kastet med ting og tændt fyrværkeri. Samtidig anfører UEFA, at der var en dårlig disciplin blandt tilskuerne.

Også FCK har fået en bøde, den er ikke lige så stor som BIF's, men stadig forholdsvis stor.

Den får FCK på grund af dårlig opførsel i forbindelse med udekampen mod Lincoln Red Imps. Her er der blevet kastet med ting, der var uroligheder blandt tilskuerne, og der blev tændt for noget fyrværkeri. Det koster klubben lige omkring 130.000 kroner i bøde.

Randers bøde handler om, at der er blevet kastet med genstande i forbindelse med opgøret mod Cluj, og det koster klubben 24.000 kroner, mens Midtjylland har fået en tilsvarende bøde, fordi der er blevet kastet med noget i opgøret mod Braga.

Brøndby IF er færdig i Europa for denne gang, mens de tre andre danske hold alle er med i Conference League i foråret.

