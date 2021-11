Brøndby spiller 1-1 mod Rangers i Europa League

Brøndby havde kurs mod sin første sejr i gruppespillet, men måtte tage til takke med et enkelt point i hjemmekampen mod Rangers

Brøndby fordoblede pointhøsten i Europa League-gruppespillet, da de spillede 1-1 mod Rangers FC.

Brøndby kom foran på et selvmål kort før pausen, men føringen kunne ikke holde hjem. Gæsterne udlignede mod slutningen af opgøret, hvor Brøndby så lidt tynde ud i bagkæden.

På trods af, at Brøndby nu står med kun to point efter fire kampe, er de blå-gule stadig i spil til at gå videre efter nytår.

Men det ser vanskeligt ud. Det kræver mindst en sejr – i hvert fald mod Sparta Prag i det sidste opgør.

Man skal huske, at tredjepladsen også udløser en plads videre i turneringen mod en toer fra Conference League.

20.462 tilskuere på Brøndby Stadion var vidner til en kamp, hvor de tekniske og polerede fodbold ikke var i højsædet.

Der var tryk på kedlerne på Brøndby Stadion, da hjemmeholdet fik 1-1 mod skotske Rangers. Foto: Lars Poulsen

Til gengæld var det et stort fighterhjerte, som Brøndby lagde for dagen på grønsværen, hvor der blev kæmpet om hver eneste bold.

Og opbakningen fra tribunerne var helt suveræn gennem samtlige 90 minutter.

Men som i de øvrige kampe sled Brøndby med at skabe målchancer. Kevin Tshiembe havde Brøndbys farligste forsøg, da han i feltet afsluttede lidt svagt.

Radosevic klart bedst

Hos Brøndby var Josip Radosevic en markant lederskikkelse centralt på midten. Han ragede mange bolde til dig og fordelte dem ofte med kløgt og fornuft.

I bagkæden var Andreas Maxsø ofte et fyrtårn, der ragede op og holdt hovedet koldt i pressede situationer. Men ved udligningen blev bolden spillet bagom ham.

Josip Radosevic og Andreas Maxsø var igen torsdag blandt de bedste Brøndby-spillere. Foto: Lars Poulsen

Liverpool-legenden Steven Gerrard, der er manager for Rangers FC, så det meste af opgøret fra en stående position ude i det tekniske felt. Ofte med to hænder i lommen og iført en stram og bekymrende mine.

Han var tydeligvis ikke tilfreds, hvad han så fra sine spillere på banen. Bortset fra udligningen, hvor Gerrard sparede på glæden, men knyttede blot knyttede næven.

Skiftede fem mand

Niels Frederiksen roterede med sin trup efter 1-0 sejren over Viborg. Han skiftede således hele fem mand til mødet med Rangers FC.

Mads Hermansen, Kevin Tshiembe, Christian Cappis, Andreas Bruus og Mikael Uhre kom ind på holdet, mens Thomas Mikkelsen, Blas Riveros, Marko Divkovic, Anis Ben Slimane og Henrik Heggheim røg på bænken.

Kevin Tshiembe var tilbage i startopstillingen efter et par kampe på bænken på det seneste. Foto: Lars Poulsen

Niels Frederiksen havde på forhånd advaret mod indlæg og dødbolde, som skotterne vandt opgøret på i Glasgow.

Men det var lidt som om spillerne ikke havde hørt efter. For der var kun spillet fem minutter, så lå bolden bag Mads Hermansen.

Brøndby blev reddet af linjedommeren, der hurtigt havde sit flag oppe.

De første 45 minutter blev en meget rodet affære præget af mange fejl fra begge mandskabers side.

Brøndby sled med at komme i nærheden af skotternes mål. Der var tilløb til flere muligheder, men farlige blev hjemmeholdet ikke før pausen.

Brøndby gik alligevel til pause med en 1-0 føring, selv om hjemmeholdet ikke havde haft en afslutning inden for målrammen.

Et hjørnespark fra Josip Radosevic blev forlænget af Christian Cappis, siden havnede bolden hos Leon Balogun, der var så uheldig at heade bolden i eget net.

Længe lignede det en Brøndby-triumf, men Rangers fik udlignet i slutfasen. Foto: Lars Poulsen

Gæsterne nåede lige at give bolden op, så blev der fløjtet til pause. Det var mildest talt en halvleg, hvor Brøndby havde fået optimalt udbytte.

Brøndby mangler nu to kampe i gruppespillet. 25. november møder de suveræne Lyon på Brøndby Stadion og to uger senere den sidste gruppekamp mod Sparta Prag på udebane.