Brøndby taber klart til Lyon

Kevin Tshiembe havde et særdeles uheldigt indhop og var impliceret i alle tre Lyon-scoringer i 0-3 nederlaget

Brøndby har hverken vundet eller scoret et mål efter de to første gruppekampe i Europa League.

De danske mestre tabte 0-3 til Lyon i en kamp, hvor Brøndby brugte det meste af energien på at forsvare eget mål.

Det blev en kamp for overlevelse for Niels Frederiksens tropper, der meget sjældent vovede sig op i nærheden af Lyons mål. Faktisk havde Brøndby ikke én afslutning inden for målrammen.

Men der var tilløb til noget, der kunne have ført til farlige situationer, hvis Brøndby havde været lidt mere effektive.

Det var udelukkende storspil af Mads Hermansen, der forhindrede, at Brøndby ikke led et langt større nederlag. Lyon havde chancer til både fire-fem og seks mål. De ramte stolpen top gange.

Karl Toto Ekambi scorede to gange i løbet af syv minutter. Foto: Denis Balibouse/ Ritzau Scanpix

På mange måder lykkes Brøndbys taktik godt i kampens første time, hvor Lyons brasilianske landsholdsprofil Lucas Paqueta sled med at finde hullerne.

Tshiembes uheldige aften

Men da Brøndby efter en times spil skiftede tre mand, blev det kostbart for defensiven.

Det var ligesom, at det skabte uro. Kevin Tshiembe afløste Henrik Heggheim. Det betød samtidig, at Simon Rosted flyttede fra venstre til højre forsvarsside, så Tshiembe kunne spille på den vante plads til venstre.

Men efter mindre end ti minutter på banen havde Tshiembe været impliceret i to Lyon-scoringer. Først kom han ikke op, da Lucas Paqueta headede bolden på tværs ved første scoring.

Siden fik han slet ikke lukket af for et indlæg, da franskmændene kort efter udbyggede føringen.

Uheldige Tshiembe var også impliceret i den sidste scoring, da han ikke fik stoppet en franskmand få meter inde på Brøndbys banehalvdel. Han fik lov at slå et indlæg, der førte til scoring.

Sang og skrålede

Hele eftermiddagen havde de medrejsende 750 Brøndby-fans indtaget den centrale det af Lyon, hvor de festede, sang og hyggede sig i efterårssolen.

Den gode stemning fortsatte på det mægtige Parc Olympique Lyonnais, hvor de blågule fans i perioder overdøvede hjemmeholdets fans.

Til trods for de to Lyon-scoringer sang Brøndby-fansene videre, men de sled lidt med at få ’magten’.

0-2 mod et fransk storhold og gruppefavoritterne er helt som ventet for Brøndby, der skal sikre sine point mod Steven Gerrards mandskab, Rangers, og i den sidste udekamp mod Sparta Prag.

På lægterne leverede Brøndbys fans igen, igen. Foto: Denis Balibouse/ Ritzau Scanpix

Ind med fire nye

Niels Frederiksen havde foretaget fire ændringer. Kevin Tshiembe, Kevin Mensah og Anis Slimane fik hviletid en times tid på bænken, mens Mikael Uhre var blevet hjemme for at pleje sin lårskade.

Det kunne være et signal om, at de tre førstnævnte skal spille søndag, mens det bliver en kamp med tiden for at få Uhre spilleklar til udekampen i Randers.

Det gav for første gang plads til Henrik Heggheim i en europæisk kamp. Og det slap han ganske rimeligt fra. Nye var også Jens Martin Gammelby, Mathias Greve og Andrija Pavlovic.

Selv om Niels Frederiksen gerne ville signalere systemskifte til 3-4-3, så lignede det meget 5-4-1, fordi Brøndby blev presset langt tilbage på banen.

Storspil af Hermansen

Den massive mur foran en særdeles velspillende Mads Hermansen leverede en solid første halvleg. De franske boldspillere havde svært ved at nedbryde Brøndby.

Den unge, talentfulde målmand diskede op med to store redninger og i et tredje tilfælde stod stolpen i vejen for brasilianske Lucas Paquetas afslutning.

Mads Hermansen leverede endnu en flot kamp i Brøndby-målet, men de mange redninger var ikke nok. Foto: Philippe Desmazes/ Ritzau Scanpix

Det er imponerende at se, hvor uimponeret Mads Hermansen går til værks. Han virker upåvirket af kulissen og den store scene.

Brøndby havde to halve chancer, hvor Andrija Pavlovic og Andreas Bruus afsluttede meget svagt på et par gode muligheder fra Brøndbys højre side.

Brøndby spiller mod Rangers i Skotland 21. oktober.