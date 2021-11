Brøndby taber til Lyon og er færdig i Europa League

Brøndby lugtede til sejrens sødme i få minutter, men tabte for tredje gang i fem forsøg i Europa League.

1-3 endte det mod gruppevinderne fra Lyon, der først skruede op i femte gear, da de kom bagud. Og så må Brøndby erkende, at personlige fejl straffes resolut, når modstanderen er en fransk storklub.

Spille- og kvalitetsmæssigt var der markant forskel på de to mandskaber specielt i den sidste halve time.

Brøndby IF var godt med i den første time, men derefter var der klasseforskel i kampen mod franske Lyon. Foto: Lars Poulsen

Håbet lever

Men på trods af nedturen mod Lyon, lever Brøndbys drøm om at spille europæisk efter nytår.

Kravet i den sidste gruppekamp er enkelt: De skal besejre Sparta Prag på udebane, hvis de skal have muligheden for at lege med i Conference League til foråret.

Brøndby viste sig fra sin bedste side i starten af anden halvleg. De pressede franskmændene og jagtede føringsmålet. Og de fik også belønningen.

Det tog flere minutter før den bulgarske dommer godkendte Brøndbys scoring til 1-0 i begyndelsen af anden halvleg.

Simon Hedlund opfangede bolden på kanten af feltet, sendte den på tværs, hvor Mikael Uhre scorede ved bageste stolpe.

Mikael Uhre blev således den første Brøndby-spiller, der i den femte gruppekamp i Europa League kom på måltavlen.

Glæden var kort i Brøndby.

Målmaskinen var aktiv igen. Uhre bragte Brøndby foran i anden halvleg, men føringen stod ikke længe. Foto: Lars Poulsen

Begynderfejl

For der gik ikke mange minutter før Lyon havde udlignet, men det skete efter en gigantisk forsvarsfejl. Fejl, der slet ikke må forekomme på det her niveau.

Blas Riveros begyndte pludselig at drible i eget felt i en situation, hvor han kunne have sparket bolden væk.

Det straffede Ryan Cherki resolut ved at ’stjæle’ bolden og udligne.

Lyon skruede lidt mere op for tempoet og det stressede hjemmeholdet.

I en hurtig fransk omstilling satsede Kevin Tshiembe, siden blev Morten Frendrup sat i feltet, og så scorede Ryan Cherki igen. Enkelt og ubesværet.

Korthuset væltede for Brøndby som halvlegen skred frem og Lyon satte flere af stamspillerne på banen.

Lyon kom på 3-1, da Islam Slimani kom foran en meget passiv Kevin Tshiembe og headede bolden i mål i det lille felt.

På en aften, hvor glæden var kort, lyste Simon Hedlund, Mikael Uhre og Andreas Maxsø op i glimt. Specielt Brøndby-kaptajnen var et stærkt holdepunkt i bagkæden.

Personlige fejl kostede igen Brøndby IF dyrt i Europa League. Foto: Lars Poulsen

Tilløb til flere chancer

Det var en jævnbyrdig første halvleg, hvor Lyon var mest på bolden, men Brøndby havde flere gode tilløb til chancer, der med lidt mere held kunne have udløst scoring.

Simon Hedlund var uheldig med en aflevering, der endte bag Mikael Uhre, der ellers befandt sig i en god position.

En ivrig, arbejdsom Andreas Bruus havde en afslutning, der strøg lige over mål.

Mathias Greve, der sled med tempoet, fik en gylden mulighed kort før pausen. Midt for mål blev hans afslutning dog blokeret til hjørnespark.

Det var tydeligt, at franskmændene, der stillede med mange reserver, er et meget boldfast mandskab, men de formåede ikke at sætte Mads Hermansen på de store prøver.