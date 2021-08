Brøndbys trøstepræmie: 100 mio. kr.

Brøndbys Champions League drømme løb hurtigt ud i sandet til trods for den massive opbakning spillerne fik på Brøndby Stadion.

Ti minutter tog det østrigerne at udnytte to graverende fejl i Brøndbys defensiv.

Men det samlede 2-4 nederlag mod Red Bull Salzburg i kvalifikationen til Champions League er til at leve med for Brøndby, der nu har udsigt til en gedigen trøstepræmie i form af Europa League-gruppespillet.

Her er gevinsten anslået til minimum at ligge i niveauet 100 mio. kr. alene i indtægter for Brøndby.

Og det er vel at mærke uden holdet sikrer sig point i de seks gruppespilskampe, der venter i perioden fra september til december. For der er også millioner i gevinst ved at få point i de kampe.

Brøndbys fans skabte en fantastisk kulisse. De smukke rammer evnede spillerne ikke at leve op til. Det hele var afgjort efter ti minutters spil. Foto: Lars Poulsen.

Europa League har nemlig udviklet sig til, hvad Champions League var for år tilbage: En stor og attraktiv pengemaskine med store millionbeløb i gevinst.

Pengene er bare vokset endnu mere i Champions League, hvor Ekstra Bladets udregning viser, at Brøndby havde været sikret et beløb i niveauet 170 mio. kr., hvis de havde kvalificeret sig til den attraktive turnering.

Nu må Niels Frederiksen og spillerne altså nøjes med det næstbedste – Europa League, hvor Brøndby for første gang siden 2005 deltager i et europæisk gruppespil.

Mads Hermansen havde en uheldig hovedrolle, da Brøndby tabte til Salzburg og gik glip af mindst 170 mio. kr. i Champions League. Nu venter Europa League og en gevinst på 100 mio. kr. Foto: Lars Poulsen.

- Det er første gang i 16 år vi er i et europæisk gruppespil. Vi ville gerne have spillet Champions League, men nu glæder vi os til at være med i Europa League. Faktisk er vi stolte over, vi igen skal være med i et gruppespil, siger Niels Frederiksen.

Brøndbys tvivlsomme resultater på den internationale scene de seneste ti år har haft betydning for det beløb klubben får udbetalt fra UEFA, det europæiske fodboldforbund.

Her uddeler man penge efter flere principper. Der er en startpulje, en marketpool og så er der en koefficient-pulje med baggrund i, hvordan klubberne har præsteret de seneste ti år på den europæiske scene.

Andreas Maxsø var den eneste der leverede på et internationalt niveau, da Brøndby glippede Champions League. Foto: Lars Poulsen.

Som det umiddelbart ser ud nu, før de afgørende returkampe torsdag, er Brøndby det lavest rangerende mandskab i Europa League-gruppespillet med en koefficient på blot 7,0. Det betyder, at Brøndby også vil være den klub, der får det mindste beløb udbetalt fra koefficient-puljen.

Se regnestykket for Brøndby kommende eventyr i Europa League her: