Celtic savet over efter 'katastrofalt kollaps'

FC Københavns sejr kom som et chok for skotterne

På få minutter slukkede FC København drømmen for Celtic.

Skotternes kollaps i slutminutterne aflyste en potentiel forlænget spilletid, og de får hårde ord med på vejen af de hjemlige medier.

- Lennon (Celtic-træneren, red.) og hans spillere kan ikke klage. De fik som fortjent. Især deres forsvarsspil var frygteligt, skriver The Heralds sportsredaktør, Matthew Lindsay.

The National kritiserer også holdets reaktion på Michael Santos' åbningskasse.

- Det var alarmerende at se, lyder det.

- Celtic kunne ikke gøre noget rigtigt.

Festen i eruopa League er ikke forbi for FCK. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Hos Daily Record kalder man Celtics Europa League-exit for et 'katastrofalt kollaps' og et 'horror show'.

- Man skal ikke tage noget fra FC København, for de er et velskolet hold, men det virkede til, at Celtic var udset til noget større end at ryge ud til et dansk hold.

Samme medie bad inden kampen otte af deres fodboldskribenter om at forudsige resultatet på torsdagens kamp. Ingen gættede på mindre end en tomålssejr til Celtic ...

Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Der var også stor ros til FC København, og mens der i Danmark var meget hyldest til unge Victor Nelsson i midterforsvaret, så var det særligt Rasmus Falk der blev lagt mærke til hos skotterne. Daily Record argumenterer for, at Celtic skulle prøve at hente ham.

- Venstre wing Rasmus Falk er ikke en åbenlys signing, men den 28-årige virker til at være typen, der kunne forstærke truppen.

- Falks opspil og evne til at finde og usædvanlige evne til at operere i de små rum var meget sigende.

