Chelsea fik point i Frankfurt

Chelsea fik torsdag et godt udgangspunkt i kampen om at nå finalen i Europa League.

Her var klubben på besøg hos Eintracht Frankfurt til det første semifinaleopgør, og det endte 1-1.

Dermed fik Chelsea scoret et vigtigt udebanemål, inden det hele afgøres i returmødet i London om en uge.

Det var opgøret mellem nummer fire i Premier League og nummer fire i Bundesligaen, og begge klubber kæmper i deres hjemlige ligaer i øjeblikket for at slutte i top-4 og sikre Champions League i næste sæson.

Det kan en sejr i Europa League også give, og derfor var intensiteten også høj i Frankfurt.

Andreas Christensen var med i Chelseas centrale forsvar, og han kunne ligesom holdkammeraterne blot se til, da hjemmeholdet slog til efter lidt over 20 minutter.

Det var den 21-årige angriber Luka Jovic, der viste prøver sit store talent, som har gjort flere storklubber interesserede i angriberen på rygtebørsen.

Filip Kostic drev bolden frem i venstre side, mens Jovic havde taget plads i Chelseas felt sammen med fire Chelsea-forsvarere.

Bolden blev sendt ind i feltet, hvor Jovic med fornem præcision drejede bolden i netmaskerne med hovedet.

Forinden havde Andreas Christensen fuldstændig slagtet Frankfurts Sebastian Rode, da danskeren kom for sent i en glidende tackling og fejede benene væk under modstanderen, hvilket udløste et gult kort.

Chelsea pressede på frem mod pausen i jagten på et vigtigt udebanemål, og tyskerne blev fanget i tempofyldt spil fra gæsterne i det 45. minut.

Her endte bolden hos spanske Pedro, der hamrede den i nettet til 1-1, som blev pausestillingen.

Chelseas Ruben Loftus-Cheek kom i løb med bolden efter otte minutter af anden halvleg og fik afsluttet, men uden held.

Loftus-Cheek viste flere gange energi og fart, men med et kvarter igen var der stadig ikke scoret mere.

Da var Eden Hazard sendt på banen i stedet for Willian. Den belgiske stjerne blev sparret i den første time, ligesom at Gonzalo Higuain også sad på bænken.

Frankfurt bed fra sig og var tæt på at skabe ravage nogle gange i anden halvleg, men formåede ikke at score mere.

Det gjorde Chelsea heller ikke, men kunne tage udebanemålet med sig hjem.

Der er returopgør i London 9. maj.

