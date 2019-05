Chelsea-skurken blev kæmpe helt

Chelsea er klar til finalen i Europa League.

Det engelske hold gik videre på bekostning af Eintracht Frankfurt efter straffesparkskonkurrence, da torsdagens kamp ligesom den første semifinale endte 1-1.

Her blev Chelsea-målmand Kepa Arrizabalaga helten, da spanieren reddede to tyske forsøg, inden Eden Hazard på London-klubbens femte spark sendte finalebilletterne til den engelske hovedstad.

I finalen venter lokalrivalerne fra Arsenal, der slog Daniel Wass og Valencia ud i den anden semifinale.

Dermed bliver Europa League-finalen ligesom Champions League-finalen med deltagelse af to engelske klubber. Det er første gang nogensinde, at finalerne i begge af de to store europæiske klubturneringer udelukkende udgøres af klubber fra ét land.

Se også: Chelsea-manager overrasker: Drop den turnering!

Kampen om Europa League-trofæet bliver spillet 29. maj i Aserbajdsjans hovedstad, Baku.

Andreas Christensen startede på banen for Chelsea torsdag, men blev skiftet ud med cirka 20 minutter tilbage af den ordinære spilletid efter at have pådraget sig en skade. Frederik Rønnow så hele kampen fra Frankfurts bænk.

Den første semifinale mellem de to hold endte 1-1. Det var derfor Frankfurt, der var mest presset inden returopgøret. Tyskerne skulle have bolden i mål.

Danske Andreas Christensen udgik med en skade. Foto: John Sibley/Ritzau Scanpix

Tempoet var da også højt fra start. Inden for det første kvarter havde både hjemmeholdet og gæsterne spillet sig til gode muligheder foran mål.

Herefter overtog Chelsea kontrollen, og efter en lille halv time var der gevinst for London-klubben.

Ruben Loftus-Cheek modtog bolden i venstre side af feltet. Efter kort at have overvejet sine muligheder sparkede det 23-årige stortalent med en kølig inderside bolden i kassen og Chelsea på finalekurs. Scoringen blev første halvlegs eneste.

Frankfurt-spillerne kom dog godt ud efter pausen, og der var kun gået lidt over tre minutter, før opgøret var helt åbent igen.

Her udnyttede Luka Jovic et tøvende Chelsea-forsvar til at udligne til 1-1.

Målet gav det tyske hold blod på tanden. Det var således Frankfurt, der efterfølgende sad mest på spillet.

Det lykkedes langsomt englænderne at få bedre styr på begivenhederne, og i de sidste cirka 20 minutter af den ordinære spilletid havde hjemmeholdet et par gode muligheder for at score.

Men bolden endte ikke i mål, og så skulle kampen ud i forlænget spilletid.

Ti minutter inde i den måtte David Luiz agere målmand for en stund, da brasilianeren med en mirakelredning forhindrede Frankfurt i at score ved at sparke bolden væk på målstregen.

Der blev dog ikke scoret, og så skulle der en straffesparkskonkurrence til for at finde en vinder.

Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga formåede at tage to tyske spark, og så kunne Eden Hazard sende sit hold videre.

