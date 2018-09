Christensen og Chelsea lægger fra land med EL-sejr

Fodboldspillerne i Chelsea sparkede torsdag aften gruppespillet i Europa League i gang i Grækenland.

Har var Premier League-holdet på besøg hos Paok, og det endte med en smal 1-0-sejr til stjernerne fra London i opgøret i gruppe L.

En enkelt scoring efter blot syv minutter var alt, hvad kampen kunne byde på af mål, og 1-0-scoringen blev sat ind af Willian.

Han blev spillet fri af Ross Barkley i det græske felt, og Willian sendte sikkert bolden i mål.

I Belgien stod Joakim Mæhle for et fornemt oplæg, da Leandro Trossard bragte Genk foran 1-0 mod Malmö FF, der havde Anders Christiansen, Lasse Nielsen og Søren Rieks med i startopstillingen.

Mæhle erobrede bolden og tog turen igennem det svenske forsvar i højre side, før han sendte bolden flot ind til Trossard, der scorede.

Genk fik scoret endnu en gang og vandt opgøret 2-0.

I Rom var Riza Durmisi med i hele opgøret, da Lazio slog Apollon 2-1.

I Spanien var der storsejr til Sevilla, der havde Simon Kjær med i hele opgøret. Danskeren fik et gult kort, men kom ikke på scoringslisten i 5-1-sejren hjemme over Standard Liege.

Det gjorde i stedet Ever Banega og Wissam Ben Yedder, da begge spillere lavede to mål, mens også Franco Vázquez fik scoret en enkelt gang for spanierne.

Matti Nielsen og Patrick Mortensen var med hos norske Sarpsborg 08, der ude tabte 1-3 til tyrkiske Besiktas.

Mikkel Duelund fik de sidste ti minutter på banen for Dynamo Kiev, der hjemme spillede 2-2 mod FC Astana.

