Danmark tæt på magisk plads

Alt tyder på, at både Superligaens nummer 1 og 2 kommer med i Champions League-kvalifikationen i sæsonen 2021/22. Danmark indtager 13. pladsen på UEFA's rangliste og skal bare slutte sæsonen blandt de 15 bedste

Køb adgang til at se VM for klubhold med Liverpool lige her!

FC København tabte slaget mod Malmö FF, men alligevel blev det en god dansk europæisk aften.

Københavnerne kom takket være Luganos uafgjorte resultat i Kiev videre i Europa League, og dansk fodbold kommer nærmere og nærmere en plads i det fine europæiske selskab.

Det er af afgørende betydning, at Danmark er blandt de 15 bedste på UEFA's rangliste.

Det vil betyde, at dansk fodbold i sæsonen 2021/22 vil have fem hold med i europæisk fodbold - heraf både Superligaens nummer 1 og 2 i Champions League-kvalifikationen.

FCK spillede torsdag ikke yderligere point ind til Danmark, men alligevel er det svært at bevare pessimismen.

Danmark indtager aktuelt 13. pladsen på listen, der er baseret på de europæiske resultater i de fem seneste sæsoner.

Og en hel del skal efterhånden gå galt, hvis ikke Danmark skal slutte denne sæson blandt de 15 bedste.



Tre af de danske konkurrenter - Tjekkiet, Serbien og Kroatien - har ikke flere hold tilbage og kan dermed umuligt gå forbi Danmark i denne sæson.

Det efterlader Cypern, Skotland, Grækenland og Schweiz. Danmark kan skal blot holde to af de fire lande bag sig, og det virker ganske sandsynligt.

Godt nok har Skotland med Celtic og Rangers i Europa League en fin mulighed for at gå forbi Danmark, men det bliver vanskeligt for de øvrige.

APOEL skal f.eks. have en uafgjort og en sejr mere end FCK, for at Cypern kommer på omgangshøjde med Danmark, mens græske Olympiakos skal forcere både 1/16- og 1/8-finalen i Europa League, og schweiziske Basel skal nå endnu længere.

Europæisk fodbold får fra sæsonen 2021/22 en ny turnering ved navn Conference League. Europa League skæres samtidig ned fra 48 til 32 hold.

Lande uden for top-15 får kun mesteren i Champions League-kvalifikationen, mens de øvrige hold må i Conference League.

Både Champions League og Europa League vil altså være lukket land for alle andre end mesteren, og derfor er det så afgørende, at Danmark er blandt de 15 bedste lande.

Danmark startede denne sæson som nummer 16 i Europa, og selv om det har været en halvtynd sæson, er dansk fodbold rykket frem på ranglisten.

Det skyldes primært, at Danmark har sagt farvel til den magre 14/15-sæson, hvor det kun blev til 2,9 point.

Danmark har i denne sæson indspillet 3,375 point, og med FCK’s avancement til 1/16-finalen i Europa League bliver der yderligere minimum et par muligheder for at forbedre sæsontotalen.

Kun få kan true Danmark 14. Tjekkiet (27.300) Slavia Prag hentede ikke point i sidste runde, og da alle tjekkiske hold nu er ude, kan Tjekkiet ikke gå forbi Danmark. 15. Cypern (26.750) APOEL gik lige som FCK’er videre som 2’er i Europa League. Cypern er 0,750 point efter Danmark. Det svarer til en sejr og en uafgjort. 16. Skotland (26.625) Celtic og Rangers er fortsat med i Europa League, så Skotland kan ende med at gå forbi Danmark. Det kræver to sejre mere end FCK. 17. Grækenland (25.700) Olympiakos kom lige nøjagtig videre. Grækerne får kun 0,400 point per sejr, så de skal virkelig gøre det godt for at overhale Danmark. 18. Serbien (25.500) Røde Stjerne tabte knebent til Olympiakos og kom dermed ikke videre med over i Europa League. Serberne har ikke flere hold med. 19. Kroatien (24.875) Hajduk Split tabte også sin sidste kamp i Champions League og er dermed som sidste kroatiske holde ude af Europa. 20. Schweiz (24.400) Schweiz sagde farvel til Young Boys og Lugano og har kun Basel tilbage. De skal formentlig nå EL-finalen, for at schweizerne kan gå forbi.

FCK kan få storhold: - Kom bare med Ajax!

Superligaen Indefra: Brøndby-landsholdsspiller kan blive solgt

Fyrer træner efter FCK-brag