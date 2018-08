Danmark tæt på to Champions League-pladser

Stormer frem: Europæisk succes og to gruppespil i år betyder, at Danmark er tæt på at sikre to pladser i Champions League-kvalifikationen fra 2020

2012 var et ganske heldigt år for FC Nordsjælland at vinde mesterskabet.

For seks år siden var Danmark nemlig så højt placeret på den europæiske rangliste, at Kasper Hjulmands tropper strøg direkte ind i Champions League-gruppespillet. Ingen besværlig vej med adskillge kval-kampe til de omkring 100 millioner kr. i gruppespillet.

Det samme overgik FC København året efter, hvor Ståle Solbakken overtog holdet i august og spillerne ikke havde brugt kræfter på kval-kampe.

Tæt på to i Champions League

Siden er Danmark raslet ned på den europæiske rangliste, hvor placeringen afhænger af de seneste fem års resultater.

Landets placering afgør, hvor mange hold der kommer direkte i gruppespillet i Champions League og antallet af deltagere i Europa League.

Lavpunktet blev nået i 2016, hvor Danmark var nede som nummer 24 og derfor har vejen de senere år været lang for dansk klubfodbold til drømmeland – Champions League.

Men nu er der både håb og forventninger om bedre tider for dansk klubfodbold på den store internationale scene.

Siden det kritiske år 2016 er Danmark igen kravlet i den rigtige retning på ranglisten og har udsigt til at få flere indgange til Champions League.

Danmark kan dog tidligst få mesterholdet direkte kvalificeret til Champions League-gruppespillet fra sæsonen 2021/22.

Til gengæld tyder meget på, at Danmark allerede fra sæsonen 2020/21 kan få to hold i Champions League-kvalifikationen – mestrene og sølvvinderne.

Dame N'Doye skal levere på højeste niveau torsdag aften, hvis FCK skal i et europæisk gruppespil. Foto: Jens Dresling.

Skal to pladser frem

Før denne sæson lå Danmark placeret som nummer 17 på ranglisten.

Hvis man skal have to mandskaber med i kvalifikationen til Champions League, kræver det en placering blandt de 15 bedste mandskaber.

Og det har dansk klubfodbold gode forudsætninger for at opfylde. Specielt hvis Danmark får to hold med i Europa League-gruppespillet. FC København og FC Midtjylland står med de bedste kort, mens udsigterne for Brøndby virker nærmest håbløse.

Hvis man fremskriver resultaterne fra denne sæson, er Danmark faktisk aktuelt placeret som nummer 13 på listen for næste år.

Men konkurrencen om at komme ind i top-15 er meget hård.

Østrig, Holland, Grækenland, Schweiz, Tjekkiet og Cypern er konkurrenterne om pladserne, og det er meget tæt.

Ayo Okosun sikrede 2-2 mod Malmö FF og har sirket et godt udgangspunkt for europæisk gruppespil for FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen, cvr: 39337169

Afgørende med to i gruppespillet

Grækenland, Schweiz, Tjekkiet, Holland og sandsynligvis Østrig har hold med i Champions League i denne sæson.

Det er en ulempe for Danmark, fordi det udløser flere værdifulde bonuspoint at spille Champions League frem for Europa League.

Det er på den baggrund meget afgørende for dansk klubfodbolds fremtid, at i hvert fald ét og gerne to klubber kommer med i et europæisk gruppespil torsdag aften, så de kan samle point til det samlede regnskab.

På den måde står der ikke kun noget på spil for FC København, FC Midtjylland og Brøndby.

Det gælder hele Danmarks muligheder for at få flere indgange til Champions League fra sommeren 2020.

Og som sagt kan den positive effekt med et flere stærke europæiske år betyde, at Danmark fra sæsonen 2021/22 kommer direkte i gruppespillet.

Det sker, hvis Danmark er blandt de 11 bedste nationer på den europæiske fodboldscene.

Sådan har placeringen på ranglisten udviklet sig for Danmark Danmark skal op at placere sig blandt de 11 bedste, hvis de skal have et hold direkte kvalificeret til Champions League. Hvis Danmark skal have to hold med i Champions League-kvalifikationen, skal placeringen være blandt de 15 bedste nationer. 2019: 13 (indrangering på nuværende tidspunkt) 2018: 17 2017: 18 2016: 24 2015: 22 2014: 19 2013: 15 2012: 13 2011: 12 2010: 15 Vis mere Luk

Så mange point har de danske hold spillet ind FC København: 6 FC Nordsjælland: 4 FC Midtjylland: 3 Brøndby: 2 En sejr giver ét point, mens der er 0,5 point for uafgjort. De i alt 15 point skal divideres med antallet af hold (fire) for at få den aktuelle koefficient for denne sæson: 3,75

