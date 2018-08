Dansk Europa-League succes: Buldrer frem på ranglisten

Det er gået godt for de danske hold i Europa indtil videre, og torsdag blev det til sejre til både FC København, Brøndby og FC Midtjylland i deres udekampe i kvalifikationen til til Europa League i denne sæson.



De point, som bliver givet for disse resultater betyder nu, at Danmark er rykket op på 12. pladsen i Europa.



Heriblandt har man sneget sig foran Holland.



Før denne sæson var det Schweiz, der lå på 12. pladsen, og det giver dem to pladser i Champions League-kvalifikationen, mens nummer tre og fire skal i Europa League-kvalifikationen.



11. pladsen er 750 point væk, som tilhører Østrig på den aktuelle liste. Meget kan dog nå at ændre sig i den lange sæson, der venter for de mange hold i de europæiske turneringer, hvor man endnu blot er i gang med kval-turneringerne.

Ståle Solbakken var en glad mand, da FCK vandt deres playoff-kamp mod AGF. Foto: Polfoto



Stillingen ser således ud efter kampene denne uge 1. Spanien -86.712

2. England -65.391

3. Italien -64.725

4. Tyskland -59.355

5. Frankrig -50.415

6. Rusland -44.632

7. Portugal -38.532

8. Ukraine -34.600

9. Belgien -33.800

10. Tyrkiet -30.600

11. Østrig -25.650

12. Danmark -24.900

13. Holland -24.833

14. Grækenland -23.600

Efter sidste sæson endte Danmark på en 17. plads, der samler de seneste fem års resultater.

