Dansk Europa-nedtur: Esbjerg spillede højt spil

Esbjergs træner John Lammers valgte helt uforstående at spille højt spil i Hviderusland og tabte stort.

Vestjyderne kan i dag rejse hjem et pinligt nederlag på 2-0.

Den ellers så meget roste hollandske træner må efter blamagen have en dårlig smag i munden.

Fire markante navne med kraftværket Rodolph Austin i spidsen var bænket, da vestjyderne efter seks års fravær gjorde come back på den europæiske scene.

Bronzevinderne kom sig aldrig over en mareridtsagtig start, som vestjyderne efter seks års fravær fik på come back'et i Europa League.

Allerede efter fem minutter kom de danske gæster bagud på et halvtomt stadion i Soligorsk godt 100 km syd for den hviderussiske hovedstad Minsk, og da Esbjerg efter pausen forsøgte at skabe balance i regnskabet, blev det i stedet for 1-1 til 2-0.

Mens Esbjergs forsvarsmur hoppede, og hjemmeholdets til lejligheden opstillede mur foran danskerne dukkede sig, sparkede albaneren Bakaj under en hoppende Joni Kauko ind ved den nærmeste stolpe uden chance for Jeppe Højbjerg til 1-0.

Optakten var en fejl af Daniel Anyembe, som på vej frem afleverede til en Shakhtyor-spiller, da der ikke var andre måtte Lasha Parunashvili begå et frispark på kanten af feltet.

Esbjergs nydannede forsvar var ikke på plads, da hviderusserne tidligt i 2. halvleg fik et hjørnespark i venstre side, som midterforsvareren Rybalk uhindret fik lov at dreje ind i målet til 2-0.

Selv om der var masser tid tilbage, var det først med små 20 minutter tilbage, at John Lammers endelig reagerede og smed et par trumfkort i form af Rodolph Austin og Mathias Kristensen på banen.

Det var for sent til at ændre på noget som helst, så der venter vestjyderne noget af en opgave næste torsdag.

Esbjerg lignede i glimt meget mere end Soligorski et fodboldhold, men kom reelt kun til en enkelt chance, da den nye finne Pyry Soiri før pausen var en lang tå fra at nå et indlæg fra Patrick Egelund.

For Pyry Soiri var der gensyn med en tidligere klub.

Således spillede finnen i Shakhtyor Soligorski fra februar 2017 til oktober 2018, inden han fortsatte til Admira Wacker i Østrig, hvorfra Esbjerg har hentet ham til denne sæson.

Esbjerg har i øvrigt valgt at blive i Hviderusland dog først flyve hjem fredag middag, når man har trænet i Soligarski med henblik på opgøret mod hurtigløberne fra FCN.

