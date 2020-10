Dansk hovedrolle i vildt straffedrama

Torsdag var tæt på at blive til fredag, da danske Simon Kjær kunne brøle al sin jubel ud for AC Milan.

Kort før midnat stod det klart, at Milan er klar til gruppespillet i Europa League, og det skete efter en gyser, da den danske landsholdsanfører spillede en hovedrolle i straffesparkskonkurrencen i sejren over portugisiske Rio Ave.

Den ordinære spilletid endte 1-1, og de 30 minutters forlængede spilletid endte 2-2 efter en sen Milan-udligning på et straffespark.

Scorede på spark nr. 12

Derfra skulle der så straffesparkskonkurrence til. Den blev alenlang og sluttede med, at Simon Kjær scorede på Milans spark nummer 12, efter at han også havde scoret på Milans andet forsøg.

Rio Aves Nelson Monte ærgrer sig i regnen. Foto: Rafael Marchante/Reuters/Ritzau Scanpix

Derefter misbrugte Aderian Santos, og så vandt Milan.

Efter en målløs første halvleg sendte belgiske Alexis Saelemaekers AC Milan på sejrskurs med en scoring fem minutter efter pausen.

Men Rio Ave, der var på hjemmebane, kæmpede videre og fik udlignet med cirka 20 minutter tilbage.

Mere blev det ikke til i den ordinære spilletid, og så røg der to gange 15 minutter mere på uret.

Mål efter 16 sekunder

Rio Ave skulle dog kun bruge 16 sekunder på at score. Et afleveringsforsøg lige uden for Milan-feltet af Rio Aves Gelson Dala røg ind på benet af Milans Franck Kessie og endte med at sende Dala mod mål.

Simon Kjær, der var tættest på angolaneren, blev taget på sengen af den tilfældige frispilning, og Rio Ave-angriberen kvitterede med en tør, flad afslutning, der sneg sig i mål ved fjerneste stolpe.

Milan lignede dermed et hold, der skuffende måtte forlade banen, men i overtiden af den forlængede spilletid udlignede Hakan Çalhanoglu til 2-2 på et straffespark.

Derefter fulgte syv scoringer fra begge hold i straffesparkskonkurrencen, hvorefter begge hold misbrugte et spark og scorede på to efterfølgende muligheder, inden Simon Kjær altså scorede, og hjemmeholdet misbrugte og gik glip af gruppespillet.

