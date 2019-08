Dansk kollaps i målorgie - ny europæisk fadæse

HERNING (Ekstra Bladet): - At gå fra Luxembourg til Danmark vil - med al respekt - være et skridt op.

Rangers-manager, Liverpool-legenden Steven Gerrard udtrykte en vis respekt for det forestående møde med FC Midtjylland, da han onsdag holdt pressemøde i Herning.

Han kunne have sparet sig.

FC Midtjylland leverede foran 9322 tilskuere på MCH Arena en skrækpræstation, der efter 55 minutter lignede noget, der skulle indtage den maddikeinficerede skamstøtte centralt i klubbens gyserkabinet.

Efter et hjørnespark blev centerforsvareren Nikola Katic spillet fri til en simpel scoring og gjorde det til 3-0. En føring som skotterne havde bygget op til gennem hele første halvleg - og på ti minutter omkring pausen brasede de midtjyske forsvarsværker sammen med samme forudsigelighed som et sandslot, der møder brændingen i hård kuling.

Nedturen startede lige før pausen, da Alexander Scholz slet ikke viste nok konsekvens i sin markering af Alfredo Morelos, der gav en fortjent skotsk pausefæring 1-0.

Op til kampen kunne ulvenes sejrsstime i Superligaen godt have givet en vis tro på, at ulvene denne sæson havde det fornødne til at bryde stimen af europæiske fiaskoer.

Men kampen afslørede hurtigt, hvad ulvenes sæsonstart har været for en størrelse. Let hakkende, uden rytme - og med en ekstraordinær evne til at afgøre tingene i slutfasen.

Rangers var gode til at straffe det sløsede danske forsvar. Foto: HENNING BAGGER/Ritzau Scanpix

Det kom hurtigt til at fremstå utilstrækkeligt mod en flok skotter, der virkede virkeligt godt indstillet på alt ulvene havde at komme med.

En enkelt gang fik Evander tryllet lidt løs over venstrekanten, men forivrede sin afslutning. Og lige før pausen forsplldte Sory Kaba en god mulighed med en håbløs dårlig pasning, da Rangers-defensiven en sjælden gang var ude af balance.

Det var langsomt, forudsigeligt og helt utilstrækkeligt. Og det gik fra skidt til værre, da Gustav Wikheim kronede en elendig aften med ubeslutsomt at drible sig til boldtab på kanten af skotternes felt. Kontramaskinen blev sat i gear og sekunder senere huggede den stærke Joseph Aribo 2-0 ind lige efter pausen.

FC Midtjylland har taget turen ud af Europa på masser af måder. Men reelt at stemple ud efter bare 55 minutter af sæsonens første europæiske opgave var alligevel ny standard på en aften hvor de helt unge Rasmus Nicolaisen og Jens-Lys Cajuste vel var blandt de eneste, der faktisk leverede på et højere niveau end forventet.

Bagud 3-0 fik Frank Onyeka lidt tilfældigt prikket kuglen ind til 3-1, og så smed cheftræner Kenneth Andersen al forsigtighed overbord. Han rev Gustav Wikheim ud af elendigheden og Tim Sparv blev ofret i en totalsatsning på at vende opgøret.

Det skabte kaos og i løbet af bare fem minutter havde FC Midtjylland pumpet nyt liv i håbet da Sory Kaba udnyttede et oplæg fra Evander til 3-2, mens tændingen mellem spillerne for alvor begyndte at flamme.

Det lignede en kamp i stil med sidste sæsons opgør i Malmø, hvor FC Midtjylland fik lusket et sent 2-2 resultat hjem efter at have haft store problemer.

Men sådan skulle det ikke være denne gang. Scott Arfield fik med et kvarter igen taget luften ud af ulvepresset med målet til 4-2, og det punkterede FCM's drømme om at sikre et hæderligt resultat.

Kampen i Glasgow næste torsdag ligner en formalitet - og så er det atter slut med Europa for FC Midtjylland for denne sæson.

