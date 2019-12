Dansk talent bag scoring i Europa League-debut

Oskar Buur fik to kampe for Wolves, da klubben i 2017/18-sæsonen rykkede op fra Championship, men det er ikke blevet til mere spilletid på klubbens førstehold siden. Buur har primært gjort sig på englændernes U23-mandskab.

Torsdag aften var den 21-årige dansker dog med fra start, da Wolves mødte Besiktas i Europa League.

Wolves var allerede videre fra gruppen inden opgøret mod tyrkerne. Til gengæld havde var man i kamp med Braga om førstepladsen.

I første halvleg var der ikke meget at skrive hjem om, og det lignede ikke, at Wolves var synderligt interesserede i at anstrenge sig for vinde opgøret. Patrick Cutrone fik en scoring annulleret, men det stod 0-0 ved pausen.

I anden halvleg skruede englænderne omvendt tempoet i vejret, og målfesten startede efter en lille time.

Pedro Neto sled sig igennem i højresiden og slog et indlæg mod bagstolpen, hvor Diogo Jota steg til vejrs og headede kuglen i nettet. Få minutter senere havde Jota fordoblet føringen og sin måltotal, da han var først over en ripost og let kunne gøre det til 2-0.

I det 67. minut blev det 3-0 ved Leander Dendoncker, der headede et hjørnespark fra João Moutinho i mål.

Efter 69 minutter var det så, at danske Oskar Buur kom i fokus. Højrebacken erobrede kuglen fra en Besiktas-spiller og afdriblede en anden, inden han kunne finde Diogo Jota tæt under mål. Portugiseren skulle blot sætte indersiden på danskerens indlæg, og så stod det 4-0.

Oskar Buur fik lov til at spille kampen til ende og kunne fejre en sikker sejr sammen med holdkammeraterne.

Til gengæld må han og resten af Wolves-holdet nøjes med andenpladsen i Gruppe K, fordi Braga vandt 4-2 over Slovan Bratislava.

