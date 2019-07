Dansk træner reddet af matchfixing

Den danske træner Jess Thorup og Gent har pludselig fået en mulighed for at spille sig ind i gruppespillet i Europa League.

Det sker, efter at Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) torsdag meddelte, at belgiske Mechelen, der stod til en plads i gruppespillet, er udelukket fra turneringen.

Beslutningen er truffet på baggrund af en matchfixingsag på sidste spilledag i Belgien i sæsonen 2017-18, hvor Mechelen beskyldes for at have deltaget i matchfixing.

Uefa havde i første omgang ellers givet Mechelen lov til at deltage, men ændrede torsdag beslutningen, da en belgisk ret har fastholdt en disciplinærdom til Mechelen.

Det har fået fodboldforbundet i Belgien til at udelukke Mechelen fra europæiske fodbold i et år, og det er derfor, at Uefa har ændret holdning ifølge nyhedsbureauet AP.

Thorup og Gent tabte den belgiske pokalfinale til netop Mechelen, men det er ikke derfor, at Gent pludselig træder ind i anden kvalifikationsrunde i næste uge.

Det skyldes, at Gent sluttede på femtepladsen i den belgiske række.

Standard Liege overtager Mechelens plads i gruppespillet, mens Mechelens farvel betyder, at Royal Antwerp træder ind i en senere kvalifikationsrunde end først antaget.

Det hele betyder, at Gent 25. juli pludselig skal møde rumænske Viitorul Constanta i det første af to opgør i anden kvalifikationsrunde.

