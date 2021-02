Danske Champions League-pladser i fare

De jagter Danmark

Serbien - 1,625 point efter

Røde Stjerne skal sende AC Milan ud i 1/16-finalen og også vinde 1/8-finalen, for at Serbien kan trække forbi Danmark.

Schweiz - 2,650 point efter

Der er et bonuspoint for at nå kvartfinalen, og den skal Young Boys som minimum nå. De møder tyske Leverkusen i 1/16-finalen.

Grækenland - 2,675 point efter

Grækerne havde fem hold med, så en Olympiakos-sejr tæller kun 0,4 point. De skal minimum i kvartfinalen for at have chancen. Møder i første omgang PSV.

Tjekkiet - 2,875 point efter

Samme situation som Grækenland: Slavia Prag for kun 0,4 point for en sejr og skal klare tre runder. Møder Leicester i 1/16-finalen.

Kroatien - 3 point efter

Selv ikke fire Dinamo Zagreb-sejre og bonuspointet for at nå kvartfinalen vil være nok. Det vil give dem 2,6 point. De skal i semifinalen. Første hurdle: Krasnodar.

Israel - 3,5 point efter

Israel har haft en glimrende sæson, men det er urealistisk, at Maccabi Tel Aviv henter så mange point, at Israel kan passere Danmark. Møder Shakhtar Donetsk.