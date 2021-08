Danske klubber slap nådigt i EL-lodtrækningen

Det kunne have været værre.

Men Olympique Lyon, Rangers FC og Sparta Prag bliver en hård opgave for Brøndby IF, efter det stod klart, at de tre klubber fra henholdsvis Frankrig, Skotland og Tjekkiet møder de danske mestre i Europa League-gruppespillet i efteråret.

Samtidig kunne Brøndby skele til eksempelvis gruppe C, hvor Kasper Schmeichel og Jannik Vestergaard med Leicester City ligger med Napoli og Spartak Moskva - og så Legia Warszawa fra Brøndbys seedningslag.

Gruppe D med Olympiakos, Jesper Lindstrøms Eintracht Frankfurt og Fenerbahce var også en fornøjelse at slippe for for de danske klubber. Her blev det i stedet Brian Priskes Royal Antwerp fra fjerde seedningslag, der blev placeret.

Grupperne E, G og H ser bestemt heller ikke lette ud...

FC Midtjylland var som Brøndby også seedet i laveste seedningslag og får fornøjelsen af portugisiske SC Braga, Crvena Zvezda fra Serbien og Ludogorets Razgrad fra Bulgarien.

Se alle otte grupper herunder.

Kampene spilles 16. september, 30. september, 21. oktober, 4. november, 25. november og 9. december.

Der trækkes lod til Conference League-gruppespillet klokken 13.30.