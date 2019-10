Danske Lasse blev 'skurk': Vi må også give FCK kredit

MALMØ (Ekstra Bladet): - Jeg tror ikke, de skaber en chance, og så er det lidt utur, at jeg skal hjælpe dem på vej med det. Han er lidt foran mig, og så sprinter man jo bare hjem og prøver at glide den ud over baglinjen, og så ved jeg ikke… Jeg rammer den lidt forkert, og det bliver stolpe ind.

Lasse Nielsen stod for en danskerscoring i Malmø. Uheldigvis for ham i den forkerte ende dybt inde i første halvlegs overtid.

- Det er klart, man ligger ikke og jubler lige der. Det er lidt oppe ad bakke to-tre minutter inde i overtiden, og det gør det kun ekstra bittert. Jeg ærgrer mig endnu mere over det, fordi de ikke skaber noget på egen hånd, siger midterforsvareren.

Han kan lune sig lidt efter et point i den skandinaviske krig. Trods alt…

- Dem der følger med ved, vi er et godt hold, og vi står ikke her og er tilfredse med at spille uafgjort mod FCK. Overhovedet ikke. Det var en kamp, vi gik ind for at vinde, og det gjorde vi så ikke. Et point er et point, men tilfredse er vi absolut ikke.

- Det var en tæt affære, som vi forudså inden kampen, og man må også give FCK kredit for at forsvare sig godt. De to andre hold spillede 0-0 i den anden kamp i gruppen, så den er stadig helt åben, siger den 31-årige forsvarer, der kan lune sig lidt ved statistikken:

- Sidste år fik vi fem point på hjemmebane og klarede os videre, og nu er vi da på tavlen. Der kan nå at ske meget, og vi er stadig med.

Blodet flød fra næsen, efter Anders Christiansen blev tromlet ned af Pieros Sotiriou. Senere fik han en blødning i den ene læg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Anders Christiansen måtte humpe af banen og regner ikke med, han kan spille søndag i braget mod IFK Göteborg, hvor kun sejr tæller i den svenske mesterskabsduel.

- Jeg har haft det bedre, selvklart. Først fik jeg et slag og næseblod, og i anden halvleg får jeg problemer med min lyske, så jeg har haft det bedre end just nu.

- Jeg tror, FCK er mere tilfredse med et point, end vi er. De skifter også mere defensivt ind, end vi gør. Men det var en tight match, hvor den defensive taktik var bedre end den offensive. Ingen af holdene skabte store chancer, men de scorede et mål uden at have et skud på kassen. De har ikke et hjørnespark. Desværre. Sådan er det nogle gange. Men det er klart, at man står med en lidt dårlig smag i munden over, at vi ikke skaber lidt flere chancer, siger AC.

Han regner ikke med at kunne spille søndag:

- Jeg tror, der skal ske mirakler, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg fik en blødning i læggen. I forbindelse med udligningen. Jeg kunne mærke, det strammede, da jeg startede anden halvleg.

- De sidste 30 minutter spiller vi på deres banehalvdel, men vi skaber jo ikke de helt store chancer. Vi skaber mere end dem, men at sige, vi skulle vinde… Jeg vil ikke stå her og sige, det er totalt ufortjent at spille uafgjort, konstaterer Anders Christiansen.

