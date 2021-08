Danskere bomber løs i Europa

Torsdag bød på et hav af europæiske kvalifikationskampe, og det var ikke kun Randers FC og FC København, der repræsenterede dannebrog.

Der var nemlig flere danskere, der markerede sig selv med scoringer for deres udenlandske klubber i de europæiske kvalifikationsturneringer.

Landsholdsangriber Andreas Cornelius var på pletten for sin nye tyrkiske klub, Trabzonspor, mens Alexander Bah og Nikolai Baden Frederiksen scorede for henholdsvis Slavia Prag og Vitesse.

I Conference League-kvalifikationen var Trabzonspor oppe imod den italienske storklub Roma.

Efter 63 minutter kom Andreas Cornelius på banen til sin anden kamp i den nye trøje. Få øjeblikke senere steg han overlegent op til et indlæg og headede bolden resolut ind i bunden af målet. Trabzonspor måtte dog se sig slået med 1-2.

Alexander Bah, der har en enkelt landskamp på cv'et, scorede en flot kasse i tjekkiske Slavia Prags Europa League-kvalifikationsopgør mod polske Legia Warszawa.

Danskeren modtog et fladt hjørnespark i den ene side af feltet og drejede den kontrolleret op i modsatte hjørne. Det medvirkede til, at Slavia Prag fik 2-2.

I Belgien var Vitesse og Nikolai Baden på besøg hos Anderlecht i Conference League-kvalifikationen, og den tidligere Juventus-angriber startede på banen.

Han kvitterede med en scoring kort efter pausen, da han fra kanten af feltet smadrede bolden i mål via indersiden af stolpen. Vitesse fik 3-3 med hjem til returopgøret i Holland.

Det var dog ikke alle danskere, der var lige heldige torsdag. Royal Antwerp med den tidligere FC Midtjylland-træner Brian Priske i spidsen tabte med 2-4 til cypriotiske Omonia Nicosia i Europa League-kvalifikationen.

Der er dermed lang vej til gruppespillet for den belgiske klub, der også har den tidligere FCK'er Viktor Fischer i truppen. Han var ikke med torsdag, da han ikke er spilleberettiget i europæiske kampe, fordi han allerede har repræsenteret FCK internationalt i denne sæson.

Den svenske danskerklub Hammarby havde Jeppe Andersen, Mads Fenger, Bjørn Paulsen og David Ousted med i startopstillingen, men tabte med 1-3 til schweiziske Basel i Conference League-kvalifikationen.

Også en anden svensk danskerklub fik én på hatten. Jeppe Okkels, André Rømer og Frederik Holst var med til at tabe 0-5 til hollandske Feyenoord. Holst pyntede ikke ligefrem på indsatsen, da han fik rødt kort efter en time.

Carlo Holse og norske Rosenborg måtte se sig slået med 0-2 af franske Rennes.

