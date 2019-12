Deler stor frygt: - Til sidst vil dansk fodbold blive ligegyldig

Torsdag aften tabte FC København hjemme til svenske Malmö FF, men alligevel klarede holdet sig akkurat videre fra Europa League-gruppespillet, så holdet også i foråret spiller europæisk.

Det har FC København efterhånden fået for vane at gøre, men det er omvendt også det eneste danske mandskab, der kontinuerligt spiller i Europa.

Og det er et problem. Det mener William Kvist, der er tidligere landsholdsspiller og mangeårig FCK'er og nuværende bestyrelsesmedlem i Parken Sport & Entertainment.

- Der er ikke en kontinuerlig stabilitet hos de andre danske hold i Europa. Det går ud over hele Superligaen. Vi vil forhåbentlig alle gerne se gode unge spillere, men også et højt niveau hos de ældre. Det ser okay ud nu. Men hvis Danmark ikke forbedrer sig de kommende år, vil vi ikke længere være blandt de 15 stærkeste ligaer. Så ser vi ikke spillere som Carlos Zeca eller Dame N'Doye her mere, og talenterne vil søge mod udlandet endnu tidligere.

- Til sidst vil dansk fodbold blive ligegyldig. Derfor kan jeg blive bange for, om noget af vores foreningsliv kan dø af den grund. Fordi man så ikke kan gå ind på et fodboldstadion, lade sig inspirere og tænke: Jeg skal blive ligesom Thomas Delaney eller Viktor Fischer. Fordi de er væk, siger William Kvist i et interview med Politiken, der blev bragt torsdag før opgøret mod Malmö FF.

Den 34-årige dansker, der også har spillet i Stuttgart, Fulham og Wigan, peger på, at der er behov for investeringer i danske klubber, og at der er brug for større konkurrence i toppen af Superligaen, ligesom der skal være mere end ét hold, der klarer sig europæisk.

Kvist stoppede sin aktive karriere i sommer.

Kræver fængsel: FCK-fan kaster cykel efter betjent

Se også: Nu er afgørelsen faldet om El Clásico

Se også: AaB ordner FC Nordsjælland